Con i cinema chiusi, molti film sono in standby, ma altri escono direttamente online. Ecco quali: da "In vacanza su Marte" di Neri Parenti al cartoon "Soul" della Disney, fino a "The Midnight Sky" di e con George Clooney

Stavamo aspettando, fregandoci le mani, Freaks out di Gabriele Mainetti e Diabolik dei Manetti Bros, uscite succulenti di fine 2020, e invece il Covid è stato più veloce. Con i cinema nuovamente chiusi, dal 26 ottobre 2020, i cinefili dovranno accontentarsi delle piattaforme digitali o delle pay tv, magra consolazione, in attesa di tempi migliori. Se per Freaks out e Diabolik per il momento è sospesa l’uscita, altri film, soprattutto quelli più connessi al Natale, hanno deciso di uscire lo stesso su piattaforma. Chi su Neflix, chi su Amazon Prime, chi su Chili, Rakuten Tv e compagnia bella, ne è nata una confusa diaspora di film inediti targati 2020 in uscita online, che cerchiamo – in maniera non esaustiva – di riordinare qui.

I cinepanettoni

Erano tre i cinepanettoni attesi: In vacanza su Marte di Neri Parenti con la ricomposta coppia comica Christian De Sica e Massimo Boldi; 10 giorni con Babbo Natale di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono; Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone con Marco Giallini e… Gigi Proietti. I primi due hanno deciso di uscire comunque; Io sono Babbo Natale, invece, che vanta una delle ultime interpretazioni del grande Gigi, si è messo in standby.

In vacanza su Marte (a inizio riprese titolato Un Natale su Marte) dal 13 dicembre è disponibile sulle principali piattaforme digitali: Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store. Ormai usata probabilmente ogni location da vacanze cinepanettoniane, Parenti ora porta De Sica e Boldi nell’anno 2030, su Marte. Accanto a loro Paola Minaccioni, Lucia Mascino, Milena Vukotic, Herbert Ballerina.

Lucia Mascino e Christian De Sica nel film “In vacanza su Marte” (Foto: Cristina Di Paolo)

10 giorni con Babbo Natale ha invece scelto Amazon Prime Video, dove è in streaming dal 4 dicembre. È il sequel del film 10 giorni senza mamma (2019) sempre diretto da Alessandro Genovesi, e vede il ritorno della famiglia tutta matta guidata da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, con un’avventura che li porterà in viaggio su un vecchio camper verso la Lapponia per trascorrere insieme il Natale. Si aggiunge al cast Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale.

Tra i film di Natale, non italiano, su Netflix dal 3 dicembre è fruibile in streaming Tutto normale il prossimo Natale, una commedia natalizia brasiliana di Roberto Santucci: un padre, che sin da piccolo ha sempre odiato il Natale, inizia a svegliarsi la vigilia di Natale senza ricordi dell’anno precedente, in un continuo loop temporale. Inizia così a imparare preziose lezioni su ciò che è importante nella vita.

I cartoni animati

Tra i cartoon attesi per Natale c’era Croods 2 – Una nuova era della DreamWorks Animation: niente da fare. Altro film in naftalina, per il momento.

Esce, invece, per fortuna o purtroppo, Soul, l’attesissimo nuovo lungometraggio d’animazione della Disney Pixar diretto da Pete Docter (premio Oscar per Up e Inside Out) e co-diretto da Kemp Powers, che promette di essere un nuovo capolavoro stile Inside Out, che giocava con le emozioni umane. In esclusiva su Disney+ dal 25 dicembre. Un insegnante di musica di scuola media si ritrova all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. Che grande peccato perdere l’occasione di vederlo in sala.

Immagine del film “Soul” (Foto: Disney)

Il giorno di Natale, sempre su Disney+, esce anche il cortometraggio animato Burrow di Madeline Sharafian, su una giovane coniglietta che cerca di costruire la tana dei suoi sogni nonostante non abbia la minima idea di cosa stia facendo.

Commedie e non solo made in Italy

Da Luca Miniero, regista di Benvenuti al Sud (2010) e Benvenuti al Nord (2012), arriva Cops – Una banda di poliziotti, una commedia in due storie produzione originale Sky, quindi già nata e pensata in esclusiva per Sky: trasmessa il 14 e il 21 dicembre su Sky Cinema e in streaming Now Tv, è disponibile anche on demand. Il commissariato di un paesino in Puglia rischia di chiudere per mancanza di reati. Cosa sono disposti a fare i poliziotti per non perdere il lavoro? Il cast è corale: Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito.

Altra produzione originale Sky è Tutti per 1 – 1 per tutti, sequel della commedia del 2018 Moschettieri del re – La penultima missione, sempre diretto da Giovanni Veronesi: debutta la sera di Natale, il 25 dicembre alle 21.15 in prima assoluta su Sky. Ed è disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv. Ritorna la banda di moschettieri sconclusionata e scalcagnata, composta da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo (non c’è Sergio Rubini). E accanto a loro Giulia Michelini, Guido Caprino, Anna Ferzetti, Federico Ielapi, Sara Ciocca, Giulio Scarpati e Margherita Buy.

Rocco Papaleo, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea nel film “Tutti per 1 – 1 per tutti” (Foto: Tullio Deorsola)

Dall’11 dicembre è disponibile on demand sulle principali piattaforme (Amazon Prime Video, Chili, Google Play, YouTube, Rakuten Tv), la commedia strana e corrosiva I predatori di Pietro Castellitto, esordio alla regia del figlio del regista attore Sergio e della scrittrice sceneggiatrice Margaret Mazzantini, che alla Mostra del cinema di Venezia ha vinto il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura. Era uscito al cinema il 22 ottobre, ma l’accetta della chiusura delle sale è arrivata da lì a poco. Una commedia corale dove i personaggi si accavallano e si sfiorano e a volte si conoscono e non lo sanno: da una parte una famiglia di destra popolana, gretta, verace, dall’altra una famiglia di sinistra legata al mondo del cinema, snob, fedifraga, depressa.

Dal 9 dicembre è su Netflix L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia, il regista della saga comica Smetto quando voglio. Affidandosi a Elio Germano in versione romagnola, ricostruisce con toni goliardici la bizzarra storia vera dell’Isola delle Rose, la piattaforma costruita dall’ingegnere Giorgio Rosa al largo del Mar Adriatico, autoproclamatasi Stato indipendente il 1º maggio 1968.

Dal 10 dicembre su RaiPlay (e in prima visione su Rai 3 il 2 gennaio 2021) si può vedere Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown, film collettivo di Gabriele Salvatores, un intimo racconto degli italiani in lockdown: dalle meravigliose piazze italiane vuote agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, dai balconi in festa alle riprese domestiche.

Dal 3 dicembre su MioCinema Nel bagno delle donne con Luca Vecchi, Daphne Scoccia, Stella Egitto e Francesca Reggiani, commedia surreale che è il debutto al lungometraggio di Marco Castaldi, tratto dal romanzo Se son rose di Massimo Vitali: una riflessione ironica e sorridente su un corredo di ansie e mostri collettivi che ogni giorno bussano alla nostra porta, e a cui ogni tanto vorremmo non aprire, per riflettere un momento su ciò che realmente conta.

Dal 12 dicembre nelle sale aderenti al circuito #iorestoinSala è in streaming il documentario Il caso Braibanti di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, che racconta la vita del coraggioso intellettuale Aldo Braibanti, poeta, artista, drammaturgo del Novecento italiano che nel 1968, nel pieno delle contestazioni che infuriavano nel mondo per la richiesta di nuovi e più ampi diritti, fu processato e condannato con l’accusa di aer avere plagiato il ventunenne Giovanni Sanfratello.

Dal 17 dicembre su Amazon Prime Video il thriller psicologico Weekend di Riccardo Grandi, con i giovani attori Alessio Lapice, Eugenio Franceschini, Jacopo Olmo Antinori, Filippo Scicchitan, Lorenzo Zurzolo. Quattro amici, isolati in un rifugio di montagna, hanno un’unica possibilità di salvezza: scoprire chi tra loro è il colpevole di un terribile crimine del passato.

I grandi film internazionali

I film di Hollywood previsti per le feste natalizie sono slittati per lo più al 2021, compreso West Side Story di Steven Spielberg; altri come Coming 2 America, il sequel de Il principe cerca moglie, sono stati acquisti dalle piattaforme (Il principe cerca moglie 2 uscirà su Amazon Prime Video a marzo 2021).

Tra le uscite di dicembre, da segnalare, The Gentlemen di Guy Ritchie, una sofisticata commedia action che segue le vicende dell’emigrato americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey) che si è costruito un impero della marijuana a Londra. Nel cast anche Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell e Hugh Grant. In streaming dall’1 dicembre su Amazon Prime e a ruota su Rakuten Tv, Chili, Google Play, YouTube.

Su Netflix dal 4 dicembre c’è Mank di David Fincher, la storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz, interpretato da Gary Oldman, e della lavorazione al grande classico Quarto potere di Orson Welles.

Per la gioia dei suoi adoranti fan, da segnalare anche una nuova uscita con la divina Meryl Streep. Dall’11 dicembre su Netflix c’è The Prom di Ryan Murphy, adattamento cinematografico dell’omonimo musical. Super Meryl e James Corden interpretano due star di Broadway in declino. Decideranno di sfruttare una storia di omofobia che coinvolge una studentessa (l’esordiente Jo Ellen Pellman) di una cittadina dell’Indiana, per ritrovare popolarità.

Dal 14 dicembre sulle piattaforme Amazone Prime Video, Apple Tv e Google Play The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, il primo documentario sulla leggendaria band autrice di oltre 1.000 canzoni e venti hit in testa alle classifiche e con più di 220 milioni di dischi venduti.

Dal 23 dicembre su Netflix The Midnight Sky, interpretato e diretto da George Clooney: uno scienziato solitario nell’Artide cerca di avvertire dei suoi colleghi astronauti di ritorno sulla Terra, di una misteriosa catastrofe globale. Nel cast anche Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir e David Oyelowo.