Figc Marche, Ivo Panichi è il nuovo presidente federale per il prossimo quadriennio

Il candidato ascolano, vicepresidente vicario uscente, è stato eletto come numero uno del calcio regionale per il 2021-2024. Superati al primo turno Paolo Cellini e Angelo Camilletti

ANCONA- Si sono concluse da qualche minuto le elezioni federali per il rinnovo delle cariche in seno alla Figc Marche. A spuntarla è stato l’ascolano Ivo Panichi (’43) che si è aggiudicato la poltrona di Via Schiavoni per il prossimo quadriennio 2021-2024 vincendo al primo turno con 204 voti su 393 votanti. Gli sfidanti Paolo Cellini (numero uno uscente) e Angelo Camilletti hanno totalizzato, rispettivamente, 76 e 113 voti.

Queste le prime parole pronunciate a caldo dal neo-presidente: «Sono contentissimo ed emozionatissimo, mi capirete credo. Vi ringrazio e vi ringrazio ancora. Mando un abbraccio grandissimo a tutti e confesso che ci speravo ma aver avuto questa disponibilità da parte vostra e questa comprensione mi riempie d’orgoglio».