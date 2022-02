Fiera di San Ciriaco: c’è l’ok della giunta comunale di Ancona. Il ritorno dopo due anni di stop

ANCONA – Il serpentone di bancarelle che si snoda dal Viale della Vittoria a Corso Garibaldi. Città affollata per quattro giorni senza sosta, dalla mattina alla sera. È un’immagine, questa, che ci rimanda al periodo pre-covid. Ma che torna ad essere felicemente attuale. Infatti questa mattina (8 febbraio) la giunta comunale di Ancona ha deciso di avviare le procedure per lo svolgimento dell’edizione 2022.

Il ritorno

Tra le tante iniziative messe in stand-by nei due anni di pandemia c’è la Fiera di San Ciriaco, un appuntamento storico e tradizionale per la città di Ancona e di grande richiamo. Il periodo è da sempre lo stesso: dall’1 al 4 maggio, in corrispondenza della festa per il patrono. Ma nel clou dell’emergenza sanitaria l’Amministrazione locale ha preferito sospendere la manifestazione. Due anni di stop. E quest’anno, col miglioramento delle condizioni legate

Valeria Mancinelli sindaco del Comune di Ancona

alla pandemia, la giunta ha deciso di ripristinare la kermesse. «Mancano tre mesi, non vogliamo fare fughe in avanti ma neppure tornare indietro – commenta il sindaco Valeria Mancinelli -. La situazione covid sta migliorando ed ora possiamo ricostruire la normalità. In modo graduale e senza abbassare l’attenzione, questo deve essere chiaro. La Fiera di San Ciriaco è un evento di massa, un momento identitario sentito. Voglio condividere con voi il sentimento di fiducia che questa decisione ha accresciuto». Ma nonostante il momento favorevole e lo slancio ad un ritorno alla normalità, l’Amministrazione si riserva, non solo in caso di eventuali limitazioni che dovessero essere imposte dal governo nazionale o regionale, la facoltà di sospendere la manifestazione qualora dovessero sopraggiungere ulteriori esigenze pandemiche.

La delibera

Con la delibera approvata questa mattina si è stabilito, inoltre, di confermare che per la partecipazione alla Fiera di San Ciriaco non saranno rilasciate concessioni pluriennali, come nelle passate edizioni. E che i posteggi dovranno essere assegnati a seguito di bando con scadenza prevista per lunedì 14 marzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Marche. Sono previsti un totale di 360 posteggi da assegnare, tramite bando, ad operatori del commercio su aree pubbliche, fermo restando eventuali modifiche (riduzioni/integrazioni) che potranno essere apportate in sede di approvazione del progetto, tenendo conto dell’effettiva disponibilità delle aree. Durante la fiera, lungo Viale della Vittoria non sarà consentito il contemporaneo svolgimento di mercati cittadini.