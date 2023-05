Fiera di San Ciriaco, lite tra due persone: interviene la polizia

Gli agenti della polizia sono intervenuti in piazza Roma per una lite tra l'avventore di una bancarelle e l'esercente

ANCONA – Continuano i controlli nel centro città e nella zona del Piano ad Ancona, anche in occasione della Fiera di San Ciriaco. I servizi hanno portato all’identificazione di 229 persone e al controllo di 44 veicoli.

È stata elevata una contravvenzione al Codice della Strada ed è stata, altresì, contestata una violazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 a carico di un giovane che deteneva, per uso personale, modiche quantità di hashish.

Inoltre, una cittadina straniera, di nazionalità inglese, è stata rintracciata in stato di evidente alterazione da assunzione di bevande alcooliche e, pertanto, sanzionata amministrativamente per ubriachezza.

Infine, personale della squadra volante è intervenuto ieri pomeriggio, 3 maggio, in piazza Roma per una lite tra un ragazzo avventore di una bancarella e l’esercente. Gli agenti hanno riportato la situazione alla calma, rendendo edotte le parti, che comunque non intenzionate a procedere per vie legali.