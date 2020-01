Ancona, fiera di san Ciriaco: confermata la location. Pubblicato il bando per l’assegnazione dei posti

ANCONA – Confermata la location per l’edizione 2020 della fiera di san Ciriaco che, anche quest’anno, si svolgerà dall’1 al 4 maggio. I banchi degli ambulanti saranno dislocati in via XXIX Settembre, corso Stamira, piazza Kennedy, corso Garibaldi, piazza Roma, piazza della Repubblica, via Castelfidardo (tratto compreso tra i corsi Garibaldi e Stamira), lato portici di piazza Cavour e, infine, piazza Pertini per l’intrattenimento e la gastronomia.

È prevista l’assegnazione di 368 posteggi e l’amministrazione ha pubblicato il bando pubblico per le assegnazioni: le domande, complete di bollo, dovranno essere inviate al Comune entro il 2 marzo, tramite il portale telematico dello Sportello Unico Integrato (Sui). I posteggi saranno distribuiti in relazione al settore/specializzazione: 308 per il settore alimentare/non alimentare; 20 per la somministrazione; 40 per prodotti artigianali (non alimentare). Resta comunque la possibilità che il numero venga modificato, con riduzioni/integrazioni, che potranno essere apportate in sede di approvazione del progetto, tenendo conto dell’effettiva disponibilità delle aree.

I posteggi saranno assegnati sulla base della formazione di una graduatoria redatta tenendo conto dei settori merceologici/specializzazioni dichiarati dall’operatore nella domanda di partecipazione: alimentare/non alimentare; somministrazione; prodotti artigianali (non alimentare). Gli operatori ammessi in graduatoria saranno convocati per la scelta del posteggio nei giorni antecedenti lo svolgimento della Fiera, successivamente all’approvazione del progetto esecutivo della manifestazione contenente la planimetria della dislocazione dei posteggi.