Ancona si prepara alla fiera di maggio. Mercatini, street food e le celebrazioni di San Ciriaco

ANCONA – La Fiera di San Ciriaco si fa in tre: prodotti tipici, artigianato e street food. Da domenica 1 maggio alle celebrazioni del santo patrono mercoledì 4 maggio il centro città ospiterà una serie di eventi e iniziative.

La fiera

Sono in totale 413 gli stand che si snoderanno in un lungo serpentone da mare a mare: dal Passetto alla parte bassa di corso garibaldi. In mezzo l’isola dedicata allo street food in Piazza Pertini. «Un segnale incoraggiante di ripresa della normalità, da affrontare con le giuste cautele, ma anche con la soddisfazione di poter tornare a vivere le nostre tradizioni nel cuore della città» ha dettomi sindaco Valeria Mancinelli. «Siamo lieti – aggiunge il vicesindaco e assessore al Commercio Pierpaolo Sediari – di poter offrire di nuovo alla città questa occasione, che è un evento importante, non solo per le aziende partecipanti ma anche per le attività locali e per i cittadini, una grande occasione d’incontro e socialità». Lungo il Viale della Vittoria saranno posizionati i consueti stand di prodotti tipici, mentre si corso Garibaldi il mercatino di prodotti artigianali. E in piazza Pertini saranno 16 i punti ristoro dedicati allo street food con stand provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per l’occasione sarà presente anche l’Ente Parco del Conero con un punto informativo.

I collegamenti

Domenica primo maggio sarà una giornata intensa per via della concomitanza del match di playoff che la squadra di casa disputerà allo stadio Del Conero. Pertanto per chi volesse raggiungere la fiera non sarà disponibile il parcheggio dello stadio. Di conseguenza il capolinea dei bus navetta a supporto della fiera sarà ai parcheggi del Cimitero di Tavernelle, in via S. Giacomo della Marca. La navetta è gratuita. Sempre il 1 maggio sarà aperto il parcheggio degli Archi, servito anch’esso da una navetta diretta alla fiera. Nei giorni 2 e 3 maggio, invece, il capolinea del bus navetta tornerà operativo al parcheggio del Del Conero. Nella giornata del 4 maggio l’organizzazione dei parcheggi e delle navette dipenderà dall’andamento dei play off dell’Ancona- Matelica. L’Amministrazione comunale aggiornerà tempestivamente i cittadini attraverso tutti i canali di informazione istituzionali. Come in passato, inoltre, sarà disponibile dall’1 al 4 maggio una navetta a pagamento che collegherà il Dorico, dove farà capolinea, a Piazza Cavour, passando da Corso Amendola e ritorno.

Il Santo patrono

Il 4 maggio sarà la consueta giornata dei festeggiamenti per il Santo patrono della città, San Ciriaco. Come ogni anno la messa si svolgerà all’interno del Duomo di Ancona alle 10 e sarà celebrata dal Monsignor Angelo Spina. Mentre alle 12 è in programma la cerimonia di consegna dei Ciriachini, le benemerenze civiche. In caso di maltempo l’evento sarà spostato alla Mole. Alle 19, come da tradizione, la Croce Gialla organizza la Tombola di San Ciriaco.

Le benemerenze

Dopo un attento esame delle numerose proposte pervenute nei mesi scorsi, la giunta comunale ha deciso quest’anno di assegnare l’attestato di benemerenza con medaglia d’oro a Martina Pozzan, la giovane che lo scorso inverno si è tuffata nelle acque gelide del Passetto salvando un uomo che stava annegando. Gli altri cittadini a ricevere l’ambita onorificenza: Egildo Messi, componente e promotore comitato frana Barducci; Massimiliano Massara, bagnino nella spiaggia di Mezzavalle resosi protagonista del soccorso a due bagnanti; Massimo Consolati, pugile professionista; Prof. Oliviero Gorrieri; Prof. Leandro Provinciali; Prof. ssa Giorgia Coppari; Francesco Lombardi, atleta della nazionale italiana di pesca diversamente abili; Carlo Masciarelli, già Cavaliere al merito della Repubblica italiana; i Magnifici Rettori Sauro Longhi e Gian Luca Gregori; Giovanni Mascambruni, responsabile regionale e nazionale dell’associazione centri sportivi aziendali industriali Csain-Federturismo; Donatella Linguiti; Marco Morico in memoria; Ammiraglio Enrico Moretti; Alda Renzi Lausdei in memoria, eroina della Resistenza dorica; Fabio Maria Serpilli, poeta e scrittore; Lucilla Borioni, insegnante e fondatrice del Progetto Lettura Salesi; Maria Rita Luciani, imprenditrice nella pesca; Claudio Sordoni, tenente in congedo dell’esercito; Valeria David, maestra artigiana di restauro; Carlo Rinaldo, decano degli astrofili marchigiani; Luigi Casadei, titolo mondiale e record europeo nel giavellotto; Dott. Carlo Miglietta; Emanuele Gissi; Antonio De Luca in memoria, storico dirigente e vicepresidente dell’Accademia Volley Ancona; Dott.ssa Nicoletta Foschi; Don Paolo Spernanzoni; Dott.ssa Roberta Galeazzi; Marco Lucioli, è il realizzatore del Progetto Anconopoli; Remo Baldoni presidente Servizio di Strada onlus; Paolo Giampaoli detto Paolino, noto in tutta la città e la regione per il forte impegno nel mondo dello sport e nella divulgazione dei valori sportivi; Lorenzo Guzzini alla memoria; le associazioni: Campeggiatori Club Adriatico; DeMaTePa (De Martinis Telemedicine Panel); V.A.B. Marche (Vigilanza Antincendi Boschivi organizzazione di volontariato); Fantasia Sogno Realtà.