Festività, tra Marche, Umbria e Abruzzo controllati 110 treni dalla Polfer. Due gli arresti

Sono state impiegate 467 pattuglie in stazione, 48 a bordo. Identificato l'uomo che 40enne italiano che in due diverse occasioni ha danneggiato la biglietteria automatica della stazione di Tolentino

ANCONA – Intensa è stata l’attività posta in essere dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo in occasione delle trascorse festività natalizie e di Capodanno.

Il Compartimento PolFer, con sede ad Ancona, ha messo in campo tutte le risorse disponibili per garantire la sicurezza dei cittadini anche in considerazione dell’attuale situazione emergenziale da pandemia Coronavirus – Covid 19. Sono state impiegate 467 pattuglie in stazione, 48 a bordo di oltre 110 treni ed elevate 5 contravvenzioni.

Sono stati eseguiti 2 arresti e 7 denunce in stato di libertà, a seguito dei quasi 4000 controlli effettuati ai viaggiatori nelle stazioni ed a bordo dei treni.



La Polfer di San Benedetto del Tronto, ha tratto in salvo una donna che camminava in mezzo ai binari con l’intento di farsi travolgere da un treno.



Infine la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer Ancona, a seguito di una breve indagine, ha rintracciato e denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, un 40enne italiano che in due diverse occasioni ha danneggiato la biglietteria automatica della stazione di Tolentino.