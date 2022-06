Festival sul giornalismo d’inchiesta delle Marche, confermata l’edizione 2022

Anche quest’anno il Fgi ha il patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e si reggerà grazie al volontariato ed al prezioso supporto di partners che, con il loro contributo, mantengono in vita il Festival che sarà, come di consueto, itinerante con cinque appuntamenti

ANCONA – Undici anni di Festival sul giornalismo d’inchiesta delle Marche, ora intitolato al proprio ideatore e fondatore Gianni Rossetti e curato nell’organizzazione dal circolo culturale Ju-ter club Osimo presieduto da Silvia Simoncini, torna anche quest’anno dal primo settembre con la direzione artistica di Giacomo Galeazzi, giornalista, saggista e Vaticanista de “La Stampa”. «Sono orgoglioso di assolvere a questo incarico perché il coraggio di informare significa tenere in vita la democrazia – commenta il direttore – a dimostrazione che la costante informazione sulla guerra in Ucraina e, per contro, abbiamo visto tutte le conduttrici e reporter delle tv afghane apparse sugli schermi con il volto coperto, il giorno dopo avere sfidato gli ordini dei talebani. E, dunque, ribadisco l’importanza della libera e corretta informazione ed in questo festival ospiteremo colleghi che hanno affrontato con coraggio tematiche di assoluto rilievo». Anche quest’anno il Fgi ha il patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e si reggerà grazie al volontariato ed al prezioso supporto di partners che, con il loro contributo, mantengono in vita il Festival che sarà, come di consueto, itinerante con cinque appuntamenti tutti a partire dalle 21 e con ingresso libero e di cui tre a Osimo, uno a Filottrano e uno ad Ancona.

Primo appuntamento giovedì primo settembre alle 21 al teatrino dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo con “David Rossi: una storia italiana” – dibattito con Antonino Monteleone e Carolina Orlandi sul caso David Rossi. Moderano: Teodora Stefanelli e Giovanni Pasimeni.

Venerdì 2 settembre alle 21 al cinema teatro Torquis di Filottrano “Le inchieste di Dritto e Rovescio” con Paolo Del Debbio. Moderano: Valeria Dentamaro e Luca Falcetta

Sabato 3 settembre alle 21 nel chiostro del santuario San Giuseppe da Copertino di Osimo “Una voce dalla terra dei fuochi – la vita a Caivano di un Sacerdote in prima linea per la cultura della legalità”. Padre Maurizio Patriciello si racconta. Moderano: Caterina Cantori e Luca Romagnoli.

Nel corso della serata conferimento del Premio Juvenes Terrae alla Fondazione Nadia Toffa con la presenza dei genitori di Nadia: Margherita Rebuffoni e Franco Toffa e alla Lega del Filo d’oro onlus con la presenza del presidente Rossano Bartoli.

Venerdì 9 settembre alle 21 nella sala conferenze dell’hotel La Fonte “1992-2022: Trent’anni da Mani Pulite” dibattito con Andrea Purgatori. Moderano: Stefania Serino e Lorenzo Cipolla

Sabato 10 settembre alle nell’auditorium della Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino alla Baraccola di Ancona “Storie di Donne contro la Mafia” con Pif e Marco Lillo. Moderano: Jessica Balestra e Maurizio Socci.