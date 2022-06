Festival del Parco, alla Chiesa di Portonovo una serata dedicata a Dante e alla musica sinfonica

ANCONA – Nell’ambito del cartellone del Festival del Parco, venerdì primo luglio dalle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria in Portonovo si terrà una serata dedicata alla lettura del sommo Poeta Dante a cura di Ludovica Cesaroni con un accompagnamento musicale di grande valore. Si esibiranno infatti in concerto il duo composta da Davide Bartelucci al sassofono e Raniero Romagnoli al pianoforte. L’evento è gratuito e non è necessaria prenotazione.

In questo viaggio tra poesia, racconti, immagini e suoni si vivrà tutta l’atmosfera magica di un luogo unico a cui fa riferimento Dante nel Canto XXI versi 120-123, ormai millenario come la Chiesa di Santa Maria in Portonovo, meta fissa per tutti i turisti che fruiscono del Parco del Conero e delle sue bellezze.