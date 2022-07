Festival del Parco, si presenta la nuova carta geologica del Monte Conero

SIROLO – Nell’ambito del cartellone del Festival del Parco, sabato 2 luglio dalle ore 21 presso il Centro Visite del Parco del Conero in via Peschiera 30 a Sirolo si terrà un evento di approfondimento sui temi che riguarda gli aspetti geologici più rilevanti che riguardano il Monte Conero. In particolar modo si terrà la presentazione della nuova carta geologica preparata da un pool di esperti che, in collaborazione con la struttura tecnica dell’Ente parco, ha lavorato ai rilievi e poi alla realizzazione della nuova carta.

L’evento sarà coordinato dal vicepresidente del Parco del Conero Riccardo Picciafuoco con l’introduzione con l’introduzione di Filippo Invernizzi, Archeologo e Responsabili dell’Ufficio Cultura del Parco del Conero.

La carta geologica poi sarà disponibile in vendita presso lo stesso Centro Visite e presso la sede dell’Ente parco ed è aggiornata anche con tutti gli itinerari escursionistici a disposizione dei fruitori dell’area protetta.