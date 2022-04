Festa della Polizia, ad Ancona il questore Capocasa: «Alta la percezione di insicurezza ma le baby gang qua non esistono»

ANCONA – «La percezione di insicurezza è alta. La polizia che amo è quella che migliora la convivenza civile, una polizia a servizio dei cittadini. Le baby gang? Qua non esistono sono solo giovani che manifestano un disagio esploso dopo le costrizioni dovute alla pandemia». Così il questore Cesare Capocasa ha parlato questa mattina, 12 aprile, durante la festa della Polizia che celebra 170 anni dalla sua fondazione. La cerimonia ha avuto luogo all’auditorium della Mole Vanvitelliana alla presenza di tutte le autorità.

Il questore ha sottolineato come per i reati quali bullismo e violenza di genere «l’attività non risulta in grado di arginare tali fenomeni che hanno bisogno di un cambiamento culturale».

(Servizio in aggiornamento)