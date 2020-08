Festa del patrono di Camerano, Del Bello: «Benemerenze a chi ha aiutato la comunità durante il lockdown»

CAMERANO – La programmazione degli eventi legati alla 39esima festa di San Giovanni Battista, Patrono di Camerano, quest’anno subisce una forte riduzione a causa delle norme relative all’emergenza covid. L’Amministrazione però vuole mantenere viva la tradizione della festività e, come ogni anno, si svolgerà il 29 agosto una sessione del Consiglio Comunale, durante la quale verranno conferite le Civiche Benemerenze.

Annalisa Del Bello

«Il Consiglio ha scelto di dedicare i riconoscimenti del 2020 – spiega il sindaco Annalisa Del Bello – a coloro che con impegno, sacrificio e a volte rischio anche personale, si sono distinti in altruismo, solidarietà e generosità, durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria. Riceveranno il riconoscimento medici, ma anche persone che lavorano nei supermercati, nei negozi, nelle farmacie e i tanti volontari e rappresentanti delle associazioni che si sono dati da fare per la comunità».



Il Consiglio Comunale sarà all’aperto, presso Piazza Matteucci, alle ore 20.30. Seguirà, alle 21.30, la Messa presieduta dall’Arcivescovo Angelo Spina. Prima della messa, la comunità saluterà don Alessio Orazi e don Mihaylo Korceba che sono stati chiamati a servire la diocesi in altre comunità parrocchiali. Inoltre saranno accolti don Giuseppe Damor e il seminarista Lorenzo Rossini, chiamati a servire la comunità parrocchiale di Camerano.



«A causa del covid – continua Annalisa Del Bello – non si potranno svolgere quest’anno le rappresentazioni e la Contesa del Sacro Vassoio e non ci saranno la serata di giochi e gli stand gastronomici. Venerdì 28 ci sarà però un evento culturale, alle ore 21, in Piazza Matteucci». Si tratta del concerto lirico “Il Telefono”, opera comica di Gian Carlo Menotti, con Luca Giorgini, Margherita Hibel, Fabio Spinsanti e Simone Bastari.



«Ogni anno – spiega la sindaca – abbiamo organizzato eventi mettendo al centro i talenti del nostro paese, come Laura Graziosi, Stefania Terrè, Paolo Cupido, Martina Malatini e poi tante altre esperienze marchigiane. Il 2020 è dedicato a Luca Giorgini, baritono che nella sua carriera si è già cimentato in repertori che spaziano dall’opera, alla musica sacra, alla musica da camera, fino alla canzone napoletana. Durante il lockdown ci aveva ammaliato assieme al fratello Simone con uno splendido contributo video con un pezzo di Luis Armstrong. Torna, ora dal vivo, a stupirci e divertirci». Al suo fianco il soprano Margherita Hibel e al piano il Maestro Fabio Spinsanti. Presenterà la serata Simone Bastari. L’ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione, chiamando al numero: 3281139995.

In preparazione alla festa del Patrono, il 26, 27 e 28 agosto si terrà il triduo di preghiera, alle ore 18.30, nella Chiesa dell’Immacolata Concezione.