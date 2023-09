Festa del patrono a Osimo, folla agli eventi con qualche disagio

OSIMO – Tanta gente sta prendendo parte ai festeggiamenti per il Santo patrono San Giuseppe da Copertino a Osimo che cade proprio oggi (18 settembre). Folla alla fiera in centro, ai tanti eventi allestiti per l’occasione e ieri sera (domenica 17) in piazza al concerto di Mara Sattei. Si prevede lo stesso sold out stasera (lunedì 18) al secondo concerto, Max Gazzè con la band folk di Mirko Casadei, entrambi per il Vivo festival.

I disagi

Ci sono stati disagi però con il guasto a una delle due linee di collegamento dell’impianto di risalita. La Osimo Servizi ha messo a disposizione fin da sabato due bus bavetta gratuiti, con collegamenti continui dal parcheggio di via Colombo fino a via Fonte Magna. Continuerà comunque ad essere attiva una cabina del tiramisù, con corse programmate ogni due minuti (tempi ridotti manualmente) per aumentare il numero dei viaggi.

Critiche dal mondo della politica, in particolare dalla Liste Civiche, che attacca l’amministrazione comunale con Sandro Antonelli e Dino Latini in prima linea. «Osimo paralizzata per incompiute e scelte elettorali del trio Pd-Ginnetti e M5s – dice il presidente dell’assemblea legislativa delle Marche –. Sono anni che il tiramisù deve essere aggiustato. Anche le opere per la messa in sicurezza dei Tre Archi dovevano essere fatte nel 2016, mentre le opere dei sottoservizi su via Flaminia I sono fatte ora solo per dare un nuovo asfalto a ridosso delle elezioni comunali 2024».

Il sindaco Simone Pugnaloni, entusiasta per l’andamento della festa, ha detto: «La parola “successo” descrive in maniera molto semplice la performance serale della cantante Pop Romana, autrice, tra gli altri, della canzone di successo “Duemilaminuti”. Tanto pubblico, tanta partecipazione, tanto entusiasmo per questa prima giornata del Vivo festival. Invito tutti coloro che vogliono salire oggi in centro per la fiera e gli eventi di San Giuseppe a prendere una delle due navette messe a disposizione da Osimo Servizi già da sabato, con viaggi continui fino a via Fonte Magna, e che questa sera si avvarranno di un mezzo più capiente. Per motivi tecnici e di sicurezza i tempi di attesa per la cabina funzionante del tiramisù sono di almeno due minuti pur avendo ora impostato un funzionamento manuale per ridurli. L’Amministrazione comunale ha sempre rispettato il cronoprogramma delle manutenzioni, sono dovute per legge, non è scelta discrezionale che può essere oggetto di polemiche come stanno facendo, faziosamente, le opposizioni.

Dai bilanci comunali è facile ricostruire tutti gli investimenti fatti per le varie manutenzioni e quella straordinaria già prevista per il 2024. Potevo comprendere le accuse se, per fare fronte al guasto occorso, la Osimo Servizi e il Comune non si fossero attivati subito, ma non è questo il caso. Già domani la ditta specializzata sarà sul posto per analizzare la situazione, visto il weekend lungo di festività non poteva essere altrimenti. Ci scusiamo per i disagi ma si tratta di un guasto non dovuto a scarsa manutenzione ma ad un imprevisto e ci si e’ prodigati subito per trovare una soluzione, purtroppo ci vuole tempo, come per ogni impianto di risalita così complesso. La vetustà del Tiramisù (che compie 20 anni) richiederà la sostituzione di tutto il software. A bilancio abbiamo impegnato 300mila euro per questo, a dimostrazione dell’attenzione verso l’impianto di risalita. Evitiamo almeno oggi le polemiche e sfruttiamo il servizio alternativo, allestito in emergenza e gratuito».