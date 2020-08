Ferragosto: a Portonovo torna la tradizionale Festa del Mare

Nonostante i tradizionali eventi del 14 agosto siano stati annullati per prevenire il rischio di assembramenti, il Comune di Numana non lascia i vacanzieri a bocca asciutta e ha in serbo un un weekend di eventi da non perdere

ANCONA – Il 15 agosto a Portonovo torna la tradizionale Festa del Mare, organizzata della parrocchia e dalla Confraternita del SS Sacramento del Poggio. Alle 9, dalla piazzetta della baia, partirà la processione verso la chiesetta con l’immagine della Madonna accompagnata dai fedeli, tutti con mascherina e rispettando il distanziamento sociale, e dalle varie autorità civili e religiose. Alle 9,30 avrà luogo la solenne celebrazione eucaristica che quest’anno si terrà all’aperto, sul sagrato della chiesa, concelebrata dall’Arcivescovo di Ancona-Osimo, Mons. Angelo Spina. A seguire la processione delle barche in mare fino al molo e il lancio in acqua una corona d’alloro per ricordare i caduti.

A Numana invece non ci saranno il Concerto all’Alba, i fuochi d’artificio e nemmeno la Festa della Madonna Assunta con l’emersione della statua della Madonna dalle acque e la processione delle barche. Nonostante i tradizionali eventi per Ferragosto siano stati annullati per prevenire il rischio di assembramenti, il Comune di Numana non lascia i vacanzieri a bocca asciutta ed ha in serbo per il caldo weekend ferragostano eventi da non perdere.

Venerdì 14 agosto, alle ore 21:30, in Piazza del Santuario prosegue la Rassegna Note di Venere con il Maestro Marco Santini che si esibirà accompagnato dalla voce di Rosa Sorice e dalle note del pianoforte di Gabriele Esposto. Ospite d’eccezione, Luigino Pallotta con la sua fisarmonica. Sabato 15 agosto, Piazza Miramare a Marcelli ospiterà il Mago Lupis, comico e mago conosciuto per aver partecipato alla trasmissione tv “l’Edicola di Fiorello”. Domenica 16 agosto, ore 21:30, sul palco di Piazza del Santuario per la rassegna Smile Numana torna Paolo Migone con lo spettacolo “Completamente spettinato”. Le risate sono assicurate.