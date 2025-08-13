Ferragosto, a Numana la suggestiva cerimonia della Madonna che emerge dall’acqua

NUMANA – Numana si prepara a vivere una delle giornate più attese dell’estate: giovedì 14 agosto andranno in scena due appuntamenti unici che uniscono tradizione, arte ed emozioni: il concerto all’alba e la festa della Madonna Assunta con lo spettacolo pirotecnico.

Alle prime luci del giorno, in piazza Nuova, andrà in scena la tredicesima edizione del concerto all’alba, con l’inconfondibile violino del maestro Marco Santini e la voce del soprano Rosa Sorice accompagnati da uno speciale ensemble di musicisti: Marco Severini al pianoforte Daniele Mazzieri alla chitarra, Cristiano Esposto al basso e Marco Lorenzetti alla batteria. Questa edizione si aprirà con un momento poetico dedicato proprio alle albe che si possono ammirare da Numana, con la recitazione di Giulia Poeta. A seguire musica, emozioni, poesia e natura si uniranno in un’esperienza unica. L’evento è presentato da Lucia Santini e Maurizio Socci e l’appuntamento è alle 5.15 a piazza Nuova (centro storico, dietro alla chiesa del Ss. Crocifisso). L’evento è gratuito e non necessita di prenotazione, i posti a sedere sono disponibili fino ad esaurimento e l’area sarà accessibile al pubblico a partire dalle ore 4.30. Il Comune di Numana offre la possibilità di usufruire gratuitamente di navette speciali.

La Festa dell’Assunta

È in programma invece per la serata, a partire dalle 21 al porto turistico di Numana, l’emozionante Festa della Madonna Assunta, con la suggestiva e tradizionale statua della Madonna che emerge dall’acqua e i fuochi d’artificio finali. Organizzata con la collaborazione della Lega Navale Italiana Sezione di Numana, la Pro Loco Humana Picena e i Traghettatori del Conero, la manifestazione si aprirà con la toccante cerimonia che vedrà la statua della Madonna emergersi dalle acque del porto per poi proseguire nella tradizionale processione e Santa Messa all’interno dello spazio portuale concelebrata da monsignor Angelo Spina. Al termine della messa, la statua della Madonna sarà portata in processione in mare insieme alle imbarcazioni allineate in corteo per assistere allo spettacolo pirotecnico previsto per le 23.30 nello spazio marino antistante il lungomare nord, che concluderà i festeggiamenti della manifestazione. Sentita la partecipazione delle parrocchie “Cristo Re” e “S. Maria Stella del Mare”, della società cooperativa Ormeggiatori di Numana e dell’Anmi Numana.