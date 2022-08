Fuochi d’artificio in spiaggia per Ferragosto, Elisa e Street Food: gli eventi nelle Marche dal 14 al 21 agosto

ANCONA- Questa sera, 14 agosto, e domani, Ferragosto, occhi puntati al cielo per i bellissimi spettacoli pirotecnici in riva al mare. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, nella costa marchigiana tornano i meravigliosi fuochi d’artificio. Oggi, a Porto San Giorgio si celebra la Festa del Mare e tra le iniziative in programma, da non perdere alle 17 in Piazza Napoli l’accensione della padella gigante dell’Adriatico con la distribuzione della frittura di pesce. A seguire alle 21 intrattenimento musicale con Etnikantar in concerto suoni e danze del Sud e a mezzanotte al via lo spettacolo pirotecnico.

A Numana, come da tradizione,il 14 agosto si celebra la Festa della Madonna Assunta. L’appuntamento è alle 20 al porto con l’emozionate riemersione dal mare della statua della Madonna, a seguire la sanata Messa celebrata dall’Arcivescovo di Ancona – Osimo, Mons. Angelo Spina. Infine, alle 23:30 lo spettacolo dei fuochi d’artificio visibili su tutto il lungomare nord. A Falconara il 14 agosto si celebra la Festa del Mare con processioni in barca e Santa Messa a Roccamare. A Ferragosto invece, a partire dalle 23, tutti in spiaggia per ammirare lo spettacolo pirotecnico.

Il 15 agosto anche il cielo di Porto Recanati si colorerà con i magnifici fuochi d’artificio. L’evento più atteso dell’estate avrà inizio alle 23:30 nello specchio di mare antistante Largo Porto Giulio. Sempre lunedì a partire dalle 22:30 appuntamento al porto di Gabicce per lo spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune insieme al Comune di Cattolica. I fantastici giochi pirotecnici si potranno ammirare in tre diverse postazioni.

Non solo fuochi. La settimana dal 14 al 21 agosto è ricca di eventi in tutte le Marche. Street food, rievocazioni storiche, festival, musica ed iniziative per bambini. A Senigallia dal 18 al 21 agosto i Giardini Morandi ospitano lo “Street Food Festival, dove il cibo incontra il divertimento!”. Dalle 12 alle 24 ci saranno stand gastronomici, musica, spettacolo ed intrattenimento per bambini. Anche San Benedetto del Tronto punta sul cibo con il “San beach street food festival”. Dal 19 al 22 agosto in Viale Buozzi truck provenienti da tutta Italia proporranno specialità regionali, ci saranno musica live ed intrattenimento.

A Fermo dal 18 al 21 agosto arriva “Ti gusto al volo”, lo street food internazionale con i migliori truck da tutto il mondo, musica e intrattenimento. L’appuntamento è a Casabianca di Fermo, area verde, dalle ore 18. Il capoluogo di provincia è pronto inoltre ad ospitare un altro grande evento: il concerto di Elisa “Back to the future live tour” sabato 20 luglio alle 21:30 in Piazza del Popolo. Inizialmente in programma il 16 luglio, lo spettacolo era stato rinviato in quanto la cantate aveva contratto il Covid.

Dal 16 al 23 agosto a Macerata torna il Festival internazionale del Folklore “Incontro di Cultura Popolare” organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Li Pistacoppi” Gruppo Folk Città di Macerata. I gruppi partecipanti alla 28esima edizione provengono dal Messico, Slovacchia e Ungheria. Lo spettacolo itinerante toccherà la città di Macerata (il 16 in piazza della Libertà alle 21:30 e il 17 allo Sferisterio alle 21:30), Visso, Montelupone e Morrovalle.

A Castignano dal 17 al 21 agosto torna il fascino del Medioevo con Templaria Festival, una cinque giorni per ripercorrere la storia dei templari con teatro, musica, mostre, convegni, ma anche banchetti, taverne con menù medievali e botteghe d’artigiani. Anche a Castelfidardo è tempo di rievocazioni con “Tracce di 800” in programma il 19 e il 20 agosto. Per due giorni il paese si trasforma in un borgo dell’epoca con allestimenti scenografici, figuranti, botteghe dei mestieri, caccia al tesoro, palio dell’acqua e musica. Per la prima volta ci sarà lo spettacolo delle fontane danzanti a Porta Marina che produrranno spettacolari giochi di colore, luci e acqua.

Dal 17 al 20 agosto a Porto Recanati, grandi e piccini non possono perdersi il Water Park a Parco Europa, il primo parco acquatico con scivoli adrenalinici, giochi d’acqua per bambini, street food e musica dal vivo.