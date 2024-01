Fermo, maltrattava la madre: i carabinieri lo allontanano da casa

FERMO – Un uomo, tossicodipendente, maltratta la madre: allontanato da casa. Finisce in un pessimo modo l’anno per un 42enne del fermano. L’altro giorno, a bussare alla sua porta sono stati i carabinieri della stazione di Fermo, che hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale di allontanamento dalla casa familiare emessa dal Gip del tribunale.

L’uomo si sarebbe macchiato del reato di maltrattamenti in famiglia. E la vittima, stando a quanto si apprende, sarebbe l’anziana madre, da tempo vessata da richieste di danaro. Il figlio con problemi di dipendenza (e già gravato di precedenti) nel 2023 le aveva persino sottratto l’auto.

Abusi continui che sono stati denunciati dalla signora. Che doveva fare i conti con un figlio che, in preda ad alcool e droghe, la maltrattava e usava violenza per ottenere denaro. I carabinieri, con le loro attente indagini condotte in questo periodo, sono stati fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere della donna, che si trovava in una situazione estremamente difficile.

La Procura di Fermo è stata informata dell’esecuzione della misura cautelare e procederà con le ulteriori indagini. L’importanza dell’azione dei carabinieri in questi casi di violenza familiare non può essere sottovalutata, in quanto rappresenta una forma di protezione per le vittime e contribuisce a contrastare e prevenire comportamenti violenti all’interno delle famiglie.

È fondamentale che le vittime di violenza domestica denuncino i maltrattamenti subiti alle forze dell’ordine, in modo da poter intervenire tempestivamente e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. Solo attraverso la collaborazione tra le vittime, le forze dell’ordine e la magistratura sarà possibile contrastare efficacemente questo fenomeno grave e diffuso.

La denuncia e l’azione dei carabinieri hanno permesso di mettere al sicuro la donna e di avviare i necessari procedimenti nei confronti dell’autore dei maltrattamenti. Questo episodio dimostra l’importanza della tempestività delle denunce e dell’azione dei carabinieri, che lavorano costantemente per garantire la sicurezza e proteggere i cittadini dai comportamenti violenti all’interno delle famiglie. Chiaramente spetterà poi alla magistratura il verdetto finale.