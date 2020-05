Fase 1, il bilancio della Polizia Locale di Ancona: sanzionate 76 persone e 7 attività commerciali

ANCONA- La Polizia Locale di Ancona stila un bilancio dell’attività svolta nella fase 1 dell’emergenza Coronavirus. In 53 giorni le richieste d’intervento pervenute alla centrale operativa delle Palombare sono state 2.236. Per quanto riguarda invece i controlli effettuati durante il lockdown, i veicoli controllati sono stati 6.287, 25 i passeggeri, 478 pedoni mentre parchi vigilati sono stati 258. In totale le sanzioni comminate sono state 76. Le attività commerciali controllate sono state 5.069, 7 le sanzioni elevate.

In media giornalmente, sono state in servizio 10 pattuglie con due agenti per turno su due turni, per un totale di 40 persone in servizio esterno al giorno. In 53 giorni, le pattuglie su territorio sono state 760, 3.800 le ore totali di controllo per pattuglia. Alla centrale operativa hanno lavorato 7 persone al giorno, su diversi turni orari nelle 24 ore; negli uffici 15 persone al giorno (attualmente sono circa 20). Ventisette gli agenti impegnati anche nella distribuzione dei buoni spesa.

In totale, il corpo della Polizia Locale di Ancona annovera 99 agenti: 15 nuovi assunti nel 2019 nel periodo settembre-ottobre e 4 assunti a marzo 2020. Sul fronte delle ferie pregresse, alcuni agenti al 29 febbraio avevano ancora a disposizione 289 giorni di ferie, chi tra i 250 e i 200 giorni, e chi tra i 160 giorni e i 100 giorni di ferie da effettuare. Secondo le disposizioni governative alcuni sono stati posti in ferie obbligate ma la maggioranza degli agenti è stata in servizio proprio per assicurare una presenza costante sul territorio.

«Nella fase 2, oltre ai controlli ordinari continueremo con quelli anti-Covid indirizzati soprattutto al rispetto delle distanze interpersonali, al corretto accesso ai mezzi pubblici, alle attività commerciali, alle aree verdi – dichiara la comandante della Polizia Locale dorica, Liliana Rovaldi -. Il basso numero di sanzioni nella Fase 1, nonostante il continuo presidio della città, testimonia lo spirito di collaborazione e responsabilità manifestato dai cittadini anconetani che spero prosegua anche nelle prossime settimane».