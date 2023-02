FantaSanremo, ecco il podio del gioco nato nelle Marche e la classifica finale degli artisti

FERMO – Dopo la vittoria nella 73esima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni fa il bis e si aggiudica anche il FantaSanremo 2023. L’autore e interprete di “Due vite” ha conquistato 670 punti precedendo Sethu con 500 e Rosa Chemical con 460.

Decisivo, secondo gli organizzatori del FantaSanremo, il conteggio dell’ultima serata con l’artista di Ronciglione che ha guadagnato 100 punti extra per la vittoria finale, 50 punti per la vittoria del Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale e 25 punti il Bonus ˈRadio Italia solo musica italianaˈ per la canzone più trasmessa da Radio Italia durante la settimana del Festival.

Al secondo posto, troviamo Sethu, in testa alla classifica dopo le serate di giovedì e venerdì, che, oltre alle ottime prestazioni come fantagiocatore, ha potuto contare per ben quattro serate, da mercoledì a sabato, del bonus da 25 punti riservato al fanalino di coda della classifica generale.

Il cantante Olly al FantaSanremo

Al terzo posto, superando il gruppo de I Cugini di Campagna di soli 5 punti, si inserisce in extremis Rosa Chemical che con l’estro e l’originalità della sua performance di sabato sera (giorno della finalissima), ha infranto ogni record di bonus raccolti in una singola esibizione.

Un occhio, va anche sugli utenti vincitori, di cui però sarebbe difficile conoscere il nome e la provenienza geografica. Certo è che sono 14 i vincitori sul podio del FantaSanremo, tutti a pari merito. Estrosi e (fin troppo) originali i nomi delle squadre. Si va da Amazeus lovers a Pupoteam, passando per gli Sdraiati. Poi, chiaramente, ci sono le leghe.

Un gioco, il FantaSanremo, che era iniziato quattro anni fa, dal bar Papalina della frazione Crova di Porto Sant’Elpidio (in provincia di Fermo). «Allora – ha raccontato a CentroPagina uno dei fondatori, Giacomo Piccinini – i partecipanti erano complessivamente 47, mentre oggi ne conta oltre 1 milione e mezzo».

CLASSIFICA GENERALE FANTASANREMO 2023