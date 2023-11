Fano e Senigallia si preparano per il derby, la Samb difende la vetta

Nell’undicesima giornata di serie D girone F quasi tutte le attenzioni si concentrano sul derby tra Alma J. Fano e Vigor Senigallia. Attesi oltre 2000 spettatori allo stadio Mancini di Fano, con 500 tagliandi messi a disposizione della tifoseria ospite. Alma Fano che arriva da due sconfitte consecutive e staziona in zona play-out. La squadra di Scorsini fa della solidità difensiva la sua arma forte, ma fatica tremendamente a trovare la via del gol (peggior attacco insieme al Matese con soli 6 gol segnati). Vigor Senigallia che invece è reduce da quattro risultati utili consecutivi (di cui 3 vittorie) e viaggia in zona play-off a 5 punti dalla vetta. Mister Clementi deve fare i conti con le tante assenze (Capezzani, Bartolini, Bucari, Serfilippi e Alessandroni) ma può contare sul recupero di Pesaresi, che in attacco potrebbe andare in staffetta con Broso.

In vetta continua il cammino solitario della Samb, che torna al Riviera per difendere il primo posto in classifica contro il Matese. Un avversario da non sottovalutare, nonostante i numeri negativi dell’ultimo periodo (1 punto in 4 partite e peggior attacco del girone), ma esperto della categoria e capace di giocarsela sempre con tutti.

Partita complicata anche per il Fossombrone, che affronta in casa il L’Aquila, una delle formazioni più attrezzate del girone. Gli abruzzesi arrivano da due successi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto in casa contro il Sora con il ritorno in panchina di mister Cappellacci. Previsti oltre 100 tifosi aquilani al seguito.

Trasferta proibitiva per l’Atletico Ascoli che farà visita all’Avezzano, quarto in classifica a quota 18 punti. I bianconeri, fuori dalla zona play-out e reduci dalla vittoria casalinga contro il Tivoli, hanno dimostrato di poter far bene anche in trasferta su campi difficili. Gli abruzzesi, del resto, finora hanno fatto decisamente meglio fuori casa (12 punti conquistati in trasferta contro i 6 a domicilio). La squadra di mister Seccardini può approfittarne.