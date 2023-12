FANO – Si è allontanato dall’ospedale Santa Croce di Fano ed una volta giunto ad Ancona, per due volte, ha minacciato di farla finita gettandosi sotto il treno. Notte concitata per le forze dell’ordine e per i sanitari quella a cavallo tra sabato e domenica.



Protagonista un 40enne di Fano in forte stato di agitazione. L’uomo, giunto alla stazione di Ancona, avrebbe comunicato agli uomini della Polfer le sue intenzioni suicide. Gli agenti della Polizia ferroviaria, dopo averlo calmato, lo hanno consegnato agli uomini del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.



L’uomo però avrebbe concesso il bis dileguandosi anche dall’ospedale dorico e dirigendosi di nuovo nei pressi della stazione: lì avrebbe avvertito i carabinieri delle sue intenzioni autolesionistiche. Le Forze dell’Ordine lo avrebbero convinto a desistere e lo avrebbero affidato nuovamente agli uomini della Croce Gialla di Ancona per un nuovo ricovero.