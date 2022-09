FALCONARA – I seggi elettorali delle scuole Leopardi e Giulio Cesare sono stati spostati al Gesù Bambino. Chi votava alla Marconi dovrà andare al palasport Badiali. Queste alcune delle novità per le politiche di domenica 25 settembre a Falconara. Sono 27 le sezioni elettorali del territorio e saranno aperte dalle 7 alle 23. Da venerdì 23 settembre l’ufficio elettorale osserverà un orario straordinario per rispondere a qualsiasi esigenza degli elettori, come il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati: venerdì e sabato i cittadini potranno rivolgersi agli uffici di via Roma dalle 9 alle 18, domenica dalle 7 alle 23, in concomitanza con l’apertura dei seggi.

Si raccomanda inoltre di fare attenzione allo spostamento di alcuni seggi: quelli che erano situati nella scuola Leopardi di via Leopardi e nella scuola Giulio Cesare di via della Repubblica sono stati spostati nel plesso Gesù Bambino, in via XX Settembre, all’altezza dell’incrocio con via Buozzi. I seggi che un tempo si trovavano nella scuola Marconi (Villaggio Unrra) sono stati invece trasferiti al Palasport Badiali di via dello Stadio.

Per gli elettori che hanno difficoltà di deambulazione sono state allestite sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o strutture appositamente predisposte.