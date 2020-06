Falconara, molesta due ragazze in spiaggia e ruba loro gli zaini. Arrestato un 31enne

Le giovani, dirette a Bologna, erano in attesa del treno regionale veloce delle 4. L'uomo, a petto nudo e con una bottiglia di birra in mano, ha cominciato a fare delle avances, facendo leva sulla propria condizione di indigenza

FALCONARA – Arrestato questa notte, intorno alle 3, a Falconara Marittima un 31enne pakistano per violenza sessuale e rapina aggravata ai danni di due 18enni del novarese dirette a Bologna. Ad eseguire l’arresto i militari della Tenenza di Falconara Marittima, coadiuvati da personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ancona.



LA VICENDA – Le giovani da Roma erano dirette a Bologna. A Falconara hanno fatto scalo in attesa del treno Regionale Veloce delle 04.54. Stanche di attendere l’arrivo del treno in sala d’attesa hanno pensato di unirsi ad alcuni conoscenti in spiaggia, in prossimità dell’arenile, all’altezza del sovrappasso “Tramontana”.

Qui hanno organizzato un piccolo falò, rimanendo completamente da sole alle ore 02.00 circa della notte. Di lì a poco le ragazze sono state avvicinate da un uomo che da subito ha cominciato a fare loro delle avances, facendo leva prima sulla propria condizione di indigenza e poi sulla necessità di scaldarsi vicino alla piccola brace improvvisata dalle giovani. L’uomo era a petto nudo e con una bottiglia di birra tra le mani. A quel punto le giovani gli hanno detto di allontanarsi ma l’uomo cambiando atteggiamento si è dimostrato aggressivo tanto da afferrare per il collo una delle due, costringendola – contro la sua volontà – a subire un bacio.

A quel punto è intervenuta l’amica che, servendosi di un bastone raccolto sull’arenile, lo ha percosso alle spalle l’uomo, costringendolo a mollare la presa. Le ragazze sono scappate ma sono state nuovamente raggiunte. Questa volta ad avere la peggio è stata l’altra giovane, ovvero quella che aveva brandito il bastone: è stata afferrata alle spalle dall’uomo che si era abbassato i pantaloni. A questo punto l’altra ragazza, alla vista di questa ulteriore violenza, si è fiondata sull’aggressore ed in pochi secondi le giovani sono riuscite ad allontanarsi dal posto per chiamare il 112.

Nella fuga le vittime hanno abbandonato gli zaini che sono stati rubati dal 31enne. Ma la fuga del molestatore è durata poco: in una manciata di minuti una pattuglia della locale Tenenza, coadiuvata da due militari del Pronto Intervento Radiomobile di Ancona, ha braccato il soggetto che, sull’arenile, si era diretto a piedi verso Villanova. L’uomo, con evidenti segni della colluttazione, è stato arrestato. Su disposizione del pubblico ministero di turno, Rosario Lioniello, l’uomo è stato condotto a Montacuto.