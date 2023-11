Falconara, viola per la terza volta il divieto di accesso alle aree urbane: denunciato

Il giovane nell'agosto di questo anno era stato sorpreso in flagranza di reato a violare la normativa sugli stupefacenti e per sfuggire ai militari si era gettato in mare

FALCONARA – I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un 27enne cittadino extracomunitario, abitante a Falconara, per la violazione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane. I militari, nel corso del servizio di pattugliamento a piedi del litorale di Falconara Marittima, hanno sorpreso il giovane in spiaggia, in violazione del provvedimento che gli impedisce l’accesso in un’area attenzionata, in quanto considerata sensibile dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Divieto di Accesso alle Aree Urbane era stato emesso nei suoi confronti, nel decorso mese di agosto, dal Questore di Ancona. È la terza volta, in quasi tre mesi, che l’uomo contravviene al divieto applicatogli.

La misura di prevenzione personale era stata avanzata dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima in quanto il ventisettenne, il pomeriggio del giorno 15 agosto 2023, era stato sorpreso nella flagranza di reato, nella zona litorale del medesimo Comune, intento a violare la normativa sugli stupefacenti, per poi gettarsi, vestito, a mare per sfuggire ai militari della Tenenza. Il divieto di accesso alle aree urbane era stato emesso dal Questore di Ancona nei confronti dell’uomo per motivi di sicurezza pubblica.