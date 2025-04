Villanova, 4 nuovi alloggi al posto dell’edificio sulla via Flaminia

FALCONARA – Dal vecchio edificio affacciato su via Flaminia nasceranno quattro appartamenti moderni, realizzati secondo i dettami del risparmio e dell’efficientamento energetico e con tecniche costruttive antisismiche.

È quanto prevede il progetto di riqualificazione dell’immobile a due piani, risalente al primo Novecento, che sorge a Villanova, al civico 662 di via Flaminia, inserito nel programma Pinqua per la qualità dell’abitare. I lavori sono pronti a partire e prevedono la totale redistribuzione degli spazi, anche grazie allo spostamento della scala di accesso, che sarà posizionata accanto all’ingresso principale, liberando spazio interno.

«L’immobile di via Flaminia era stato dichiarato parzialmente inagibile e quindi non era più utilizzato – spiega la vicesindaca Valentina Barchiesi, con delega Lavori pubblici e Patrimonio –. Grazie ai finanziamenti del Pinqua potremmo renderlo di nuovo fruibile e destinarlo a scopi sociali, realizzando allo stesso tempo appartamenti ad alta efficienza energetica. Con i lavori avviati a Villanova e Fiumesino e in altre zone del territorio stiamo progressivamente riqualificando il patrimonio comunale, recuperando immobili da tempo in disuso».

Il progetto architettonico prevede di ricavare due appartamenti al piano terra e due al primo piano. Tutti saranno serviti da un sistema di climatizzazione alimentato da energia elettrica, capace di ridurre al minimo i consumi. Per coprire buona parte del fabbisogno energetico saranno installati sul tetto pannelli fotovoltaici.

Sarà mantenuta buona parte dell’involucro esterno, mentre saranno completamente rifatti solai e tetto, quest’ultimo realizzato con travi in acciaio. In tutto l’edificio sarà realizzato l’isolamento termico per evitare dispersioni di calore.

I lavori saranno completati per la primavera 2026 e metteranno a disposizione quattro alloggi con destinazione sociale. L’investimento è stimato in circa 700mila euro.

L’intervento di riqualificazione dell’edificio di via Flaminia si aggiunge a quelli di via Fiumesino e di via Chiesa, anch’essi destinati all’edilizia residenziale sociale.

In via Fiumesino è in corso di ristrutturazione la vecchia scuola elementare risalente a primi anni del secolo scorso, mentre in via Chiesa il recupero riguarda una palazzina che sorge a poca distanza dall’edificio di via Flaminia 662.

L’obiettivo del programma Pinqua è quello di rilanciare i due quartieri periferici, con importanti investimenti per migliorare le condizioni abitative e la qualità di vita dei residenti, con l’obiettivo di creare nuove centralità urbane che colleghino Villanova e Fiumesino con Falconara centro e il litorale. Nel programma Pinqua, che ha fatto arrivare fondi PNRR per oltre 10 milioni di euro, rientra anche la riqualificazione dell’ex Area Antonelli, per la quale è stata avviata la procedura di gara per la realizzazione del secondo stralcio.