Falconara, ripristinato il doppio senso di marcia in via Bucarini

FALCONARA – È stato ripristinato a fine mattinata, oggi 22 marzo, il doppio senso di marcia in via Fra Dante Bucarini, dove sono in corso lavori di rifacimento della mura di contenimento dei giardini Papa Giovanni XXIII. La struttura muraria è stata già realizzata e a breve verranno applicate le pietre esterne, per uniformare il nuovo tratto di muro con quello già esistente.

L’opera di rifacimento del muro di contenimento dell’area verde, a pochi passi dalla chiesa di Sant’Antonio e dall’istituto Gesù Bambino, «è attesa da tempo – spiega l’assessore al Decoro e alla Viabilità Romolo Cipolletti – perché ci consentirà prossimamente, compatibilmente con le risorse economiche, di riqualificare le aree verdi interne del parco che potranno essere utilizzate dai cittadini e in particolare da nonni e nipoti».

Sempre in tema di viabilità, sarà riaperto al traffico nelle giornate di domani, sabato e domenica (23 e 24 marzo) il tratto di via Roma compreso tra via Rosselli e via Bixio, chiuso da martedì 19 marzo per consentire lo smaltimento delle macerie nel cantiere Erap all’angolo tra via Roma e via Marsala, per la realizzazione dei nuovi alloggi di edilizia agevolata.

Il tratto in questione sarà di nuovo chiuso a partire da lunedì fino al termine dei lavori, che si protrarranno ancora per pochi giorni. Durante la chiusura il servizio di trasporto pubblico seguirà il percorso alternativo che passa per via Baldelli, per il viadotto della Variante alla Statale 16 ed entra a Falconara da Villanova tramite via Flaminia.