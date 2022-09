Falconara, al via nuove asfaltature. Per il semaforo di via Baldelli si attendono i pezzi di ricambio

FALCONARA – Il Comune è in attesa dei pezzi di ricambio per riparare il semaforo all’incrocio tra via Baldelli e via Cesanelli, danneggiato dalla forte pioggia di giovedì 15 settembre: l’acqua è penetrata fino a raggiungere il sistema elettrico e ha mandato in corto circuito i componenti dell’impianto. Il manutentore ha subito ordinato i pezzi di ricambio a un’azienda di Milano. «Mi sono attivato immediatamente affinché il semaforo venisse riparato nel più breve tempo possibile – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – e stiamo sollecitando l’azienda affinché i nuovi componenti vengano consegnati quanto prima. Nel frattempo il semaforo resterà lampeggiante e agli automobilisti è raccomandato di usare la massima prudenza nell’affrontare l’incrocio, in corrispondenza del quale è stata installata una segnaletica verticale».

Falconara, il punto sulle asfaltature

Si sono già conclusi i lavori di asfaltatura di via Palombina Vecchia e in via dei Mille, nell’ambito di una serie di lavori per risanare la pavimentazione di diverse strade in ogni quartiere della città. Dalla mattinata di oggi, lunedì 26 settembre, è partito anche l’intervento in via del Consorzio, dove deve essere asfaltato un tratto lungo 150 metri, prima della stazione ferroviaria di Castelferretti venendo dalla rotatoria del Conad Superstore. Il lavoro comporta il senso unico alternato regolato da semaforo e si concluderà domani. Le asfaltature proseguiranno poi in via Cairoli nel tratto compreso tra via Flaminia e via Bixio, in alcuni tratti di via Marsale e nel tratto di via XX Settembre compreso tra le vie Bixio e Flaminia.

Parallelamente ha preso il via il risanamento di alcuni tratti di via Matteotti, attraverso lavori puntuali che prevedono la rimozione del vecchio asfalto e la stesura del nuovo manto stradale.

Da lunedì 3 ottobre, se le condizioni meteo saranno favorevoli, sarà rifatta la segnaletica che interesserà progressivamente tutte le strade asfaltate. Occorre infatti attendere una decina di giorni affinché l’asfalto si assesti, per evitare che la vernice venga assorbita.