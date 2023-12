Falconara, usa una carta prepagata rubata: denunciato

FALCONARA – I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell’attività di indagine svolta di iniziativa, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 60enne cagliaritano, in Italia senza fissa dimora, per i reati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento e di ricettazione.

L’uomo, lo scorso 23 settembre 2023, ha utilizzato, presso uno sportello postale atm di Ancona, una carta prepagata denunciata rubata da un ventottenne abitante in Falconara Marittima. Il giovane si è rivolto immediatamente ai carabinieri della Tenenza, che hanno avviato le indagini, acquisendo i filmati delle due operazioni, ammontanti complessivamente a 500 euro, avvenute con l’utilizzo della carta prepagata.

Dalla visione delle immagini acquisite presso lo sportello in argomento e dalla comparazione dei connotati salienti, i militari sono giunti all’identificazione dell’autore dei reati; il tutto avvalorato, anche, dal riconoscimento effettuato dal personale di altra Forza di Polizia, avendo proceduto, in precedenza, ad alcuni controlli dell’uomo.