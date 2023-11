Falconara, ubriaco e con hashish: segnalato un 42enne

FALCONARA – I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, nel corso dei mirati servizi di controllo del territorio e delle aree sensibili dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica, hanno segnalato due persone alle rispettive Prefetture di residenza, per la violazione amministrativa della normativa in materia di stupefacenti.

Il primo controllo è avvenuto in strada, all’altezza della stazione ferroviaria ed ha interessato un uomo di 42 anni abitante a Cerignola, in transito per quel luogo, il quale è stato sorpreso in possesso di due dosi di hashish per uso personale. Lo stesso era in evidente stato di ubriachezza e nei suoi confronti è stata anche contestata la relativa violazione amministrativa.

Il secondo controllo è avvenuto in pieno centro abitato ed ha riguardato un cittadino extracomunitario di 29 anni, abitante in provincia di Pesaro, in transito per il centro, in attesa di prendere il treno per Roma. I militari gli hanno contestato il fatto che era intento a fumare uno spinello costituito da hashish nella pubblica via, oltre ad essere in possesso di quattro dosi di hashish, sempre per uso personale.

Le dosi di hashish rinvenute sono state tutte sottoposte a sequestro amministrativo, ponendole a disposizione dell’Autorità Amministrativa. Resta alta l’attenzione dei Carabinieri per arginare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, con una attività di controllo capillare del territorio.