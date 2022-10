Falconara, al via tre mostre con artisti locali e internazionali

FALCONARA – Arte, cultura e solidarietà sono in primo piano a Falconara con le mostre che allestite in contemporanea in centro città. Al Centro Pergoli di piazza Mazzini inaugurata la mostra del noto incisore contemporaneo falconarese Lanfranco Lanari dal titolo “I sogni della luna”, grazie alla quale sarà possibile ammirareincisioni monocromatiche e policromatiche. «Un’occasione unica per Falconara di accogliere le opere dell’autore, che ha esposto in rassegne internazionali e mostre personali tra le quali quelle organizzate dal M.O.M.A. di New York e che è stato premiato in occasione di concorsi exlibristici». La mostra resterà allestita fino a sabato 22 ottobre: il martedì e il giovedì sarà visitabile dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13 (solo su prenotazione anche dalle 16.30 alle 18.30), sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, domenica dalle 16.30 alle 19.

Nella sala ex Informagiovani del Centro Pergoli, ha aperto anche la mostra “Da Oriente ad Occidente“, espressioni artistiche di Mariette Animobono, Lucia Lacopo, Hisako Mori e Nunzia Palumbo. Anche la mostra ‘Da Oriente a Occidente’ seguirà gli stessi orari de ‘I sogni della luna’.

Alla Sala Mercato di via Bixio infine è possibile visitare “Sogni dI legno sogni di pace’” opere realizzate con legno di recupero dall’artista falconarese Fabio Della Lunga. L’esposizione resta aperta fino al 16 ottobre tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.