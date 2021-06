Falconara, tragedia alla Caffetteria: addio ad Andrea Romaldi

FALCONARA – Tragedia a Falconara in zona Caffetteria: è scomparso ieri pomeriggio Andrea Romaldi, 66 anni, ex marito del sindaco Stefania Signorini. L’uomo, molto noto in città e non solo, è stato colpito da un malore mentre si trovava alla guida della propria auto, finendo per sbandare e percorrere un tratto nella corsia di marcia opposta e fermarsi successivamente in prossimità del guardrail.

All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per Romaldi, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo. Sul posto i carabinieri della Tenenza Falconara e Ancona, gli agenti di polizia locale e la polstrada, oltre alle ambulanze del 118 partite da Torrette e arrivate in pochi istanti.

Imprenditore, grande amante dell’arte e della musica, in particolare. Andrea Romaldi era padre di due figli, un maschio, Alberto, e una femmina, Arianna, avuti assieme al primo cittadino falconarese. La notizia della morte ha scosso l’intera comunità, nella quale era conosciuto, apprezzato e stimato.