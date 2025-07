Falconara, torna l’ordinanza anti-alcol in centro, in spiaggia e fuori dei locali

FALCONARA – Alcol controllato in centro città e in spiaggia, al di fuori delle attività di somministrazione e delle concessioni balneari. Lungo il litorale sarà vietato anche introdurre bicchieri e bottiglie di vetro, che potranno essere comunque utilizzate dai clienti nelle pertinenze dei locali in riva al mare e nelle aree in concessione. In occasione di feste e serate danzanti sulla spiaggia e nei locali che effettuano pubblici spettacoli sarà comunque in vigore l’obbligo di somministrare bevande in contenitori di plastica.

È quanto prevede la nuova ordinanza anti-alcol pubblicata ieri, martedì primo luglio ed entrata in vigore a Falconara, sulla scorta del provvedimento adottato l’anno scorso.

L’ordinanza vieta di consumare alcolici nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, nell’area del centro città delimitata dalle vie Stamura, Mameli, Bottego-Rosselli fino al sedime della ferrovia, compresi i sottopassi e i cavalcavia per la spiaggia, oltre che nelle piazze di Falconara al di fuori dell’area indicata e di Castelferretti. Il divieto riguarda anche i parchi cittadini, dove non potrà essere consumato alcol in contenitori di vetro.

Per i minori di 18 anni il divieto di consumo e cessione è valido su tutto il territorio di Falconara. Quanto al vetro, è possibile consumare bevande in bicchieri e bottiglie nelle aree di pertinenza dei locali e nelle aree in concessione, ma non per l’asporto, né i privati possono introdurre in spiaggia alcolici o analcolici in contenitori di vetro.

Sono previste sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori e la confisca ella bevanda. Qualora si versi in condizioni di ubriachezza potranno inoltre scattare anche i provvedimenti di allontanamento dalle aree centrali della città.

Il provvedimento vuole garantire a tutti i frequentatori del centro e della spiaggia la possibilità di frequentare le aree pubbliche in serenità.

«L’ordinanza sul consumo di alcol in alcune aree del centro cittadino e in spiaggia, che lungo il litorale vieta anche l’uso del vetro al di fuori delle attività balneari, rappresenta una misura che punta alla tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano – dice la sindaca Stefania Signorini –. La sicurezza è una delle priorità dell’amministrazione comunale e questo provvedimento è uno strumento utile non solo per consentire alle forze dell’ordine di intervenire in maniera più efficace, ma anche per agire in via preventiva. Un’attenzione particolare è rivolta ai giovanissimi, la fascia più vulnerabile rispetto al consumo di alcol. L’introduzione di queste regole contiene quindi anche un messaggio educativo, volto a responsabilizzare i più giovani e a rafforzare la cultura del rispetto degli spazi pubblici e della convivenza civile. L’ordinanza ha l’obiettivo di trovare un punto di equilibrio tra diritto al divertimento e dovere di preservare la sicurezza e il benessere della comunità».

«Al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini, in particolare le categorie più fragili, è stata predisposta questa ordinanza – dice l’assessore Romolo Cipolletti, con delega alla Polizia locale –. Con le limitazioni all’utilizzo del vetro cerchiamo di evitare il rischio collegato alla presenza di frammenti, specie in spiaggia, molto frequentata da famiglie con bambini. Quanto alla disciplina sul consumo di alcol questa rafforza la normativa vigente per limitarne l’abuso, soprattutto nei periodi estivi».