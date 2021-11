Falconara, a passeggio con lo stupefacente per le bancarelle del centro: arrestato

FALCONARA – Un movimento sospetto ha attirato le attenzioni dei carabinieri: dalla perquisizione è emerso che un 25enne gambiano fosse in possesso di ben 18 dosi, tra hashish e cocaina, per un totale di 20 grammi. Arrestato dai militari della Tenenza di Falconara Marittima. È accaduto ieri, in piazza Mazzini, al termine di un mirato servizio di osservazione, svolto dagli uomini dell’Arma falconarese. Il giovane si aggirava indisturbato tra le bancarelle allestite in centro, ignaro della presenza dei militari in borghese. Così è stato individuato mentre effettuava un sospetto “passaggio di mano”. Bloccato e accompagnato in caserma, è stato sorpreso con hashish e cocaina, quasi 20 grammi totali, divisi in appositi involucri di plastica.

È stato così arrestato con l’accusa di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida ed al rito direttissimo previsti per la mattinata di domani, giorno in cui saranno anche avviate le pratiche per l’espulsione coatta dal territorio nazionale. Il 25enne africano, infatti, che già tre anni fa aveva avuto problemi con la giustizia (arrestato nel 2018 perché intento a cedere una dose ad un altro ragazzo, fu controllato e beccato con altri 15 grammi di stupefacente), era irregolare sul territorio, nonostante vivesse da quattro anni a Falconara.