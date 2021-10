Falconara, sparisce una Punto nella notte: ritrovata ad un chilometro di distanza

I militari hanno rintracciato il mezzo grazie al gps. Il proprietario l'aveva parcheggiata in via Foscolo, al mattino era in via Milano. S'indaga sulla vicenda

FALCONARA – Un’auto sparisce nel nulla nel cuore della notte: ritrovata dai carabinieri, l’indomani, regolarmente parcheggiata, ma in un altro posto, a Falconara Alta. È quanto accaduto tra mercoledì e giovedì – 29 e 30 ottobre – e per fortuna la vicenda ha avuto il lieto fine.

Il proprietario di una Fiat Punto, mercoledì sera, aveva posteggiato la sua auto in via Foscolo, la strada che collega i quartieri Case Unrra e Stadio alla parte panoramica della città. Appena sveglio, al mattino, la sua vettura era scomparsa. Da subito si è rivolto ai militari della locale Tenenza, che hanno avviato una rapida ricerca.

Il ritrovamento è stato possibile grazie al gps ed è avvenuto nel giro di pochi minuti: il veicolo, infatti, era parcheggiato in via Milano, un chilometro circa da dove era stato prelevato. Non è chiaro però se il mezzo sia stato abbandonato dai ladri sul posto oppure se qualcuno che sarebbe tornato a recuperarlo in un altro momento. Fatto sta che l’auto non presentava danni significativi. Ma restano ancora tutte da chiarire, grazie alle indagini dei carabinieri, le dinamiche del furto.