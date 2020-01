Falconara, sottrae bancomat e ritira 2mila euro. Denunciata badante

FALCONARA – Sottrae il bancomat al figlio della donna 94enne che accudiva. Denunciata badante 49enne. Con cinque prelievi ha sottratto soldi per circa 2mila euro.



Il fatto è avvenuto a Falconara marittima. Vittima della vicenda, scoperta dai carabinieri della Compagnia di Ancona, un 55enne del quartiere “Torrette”, che si è recato nella Stazione dei Carabinieri di Collemarino per denunciare prima lo smarrimento della carta bancomat. Il giorno successivo l’uomo ha constatato in banca l’ammanco di oltre 2.000 euro dal suo conto corrente. Così è ritornato dai carabinieri formalizzando la denuncia per l’indebito utilizzo del bancomat.



Dai movimenti bancari sul conto corrente dell’uomo sono emerse 5 operazioni “anomale”, di cui 4 prelievi da 500 euro l’uno effettuati nella zona del Piano, in due giorni distinti della prima decade del mese di dicembre, e un pagamento di 100 euro effettuato con bancomat, nel medesimo periodo, in una sala scommesse/giochi di Ancona.



L’attività investigativa avviata dai militari di Collemarino mediante la minuziosa analisi delle immagini fornite dall’Istituto di credito ha consentito di individuare la donna responsabile dei prelievi illeciti, riconosciuta successivamente dal denunciante come la badante dell’anziana madre convivente.



La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Ancona per il reato previsto dall’art.493 ter del codice penale.