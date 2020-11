Falconara: sostegno economico a persone in difficoltà. Approvato il nuovo regolamento

Sono previsti contributi per il pagamento delle utenze e delle spese condominiali, sostegni economici nell’ambito di un progetto socio-assistenziale personalizzato, prestiti d’onore e contributi per spese funerarie

FALCONARA- Contributi fino a 1.500 euro per aiutare persone e famiglie a superare i momenti di difficoltà, all’interno di percorsi concertati con i Servizi Sociali che prevedono anche la possibilità di svolgere attività socialmente utili se si è disoccupati e abili al lavoro. È quanto prevede il nuovo “Regolamento comunale per interventi di sostegno economico a favore delle persone e delle famiglie” approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. Il documento è stato predisposto per disciplinare in modo organico l’erogazione di contributi economici del Comune, un tempo invece previsti in un unico regolamento insieme al sostegno abitativo (quest’ultimo ora disciplinato da un regolamento specifico).

Stefania Marini, presidente della commissione Servizi sociali

«Questo regolamento supera il concetto di assistenzialismo perché i beneficiari degli aiuti, quando possibile, dovranno mettersi al servizio della collettività– spiega Stefania Marini, presidente della commissione Servizi sociali –. L’impegno sociale potrà aiutarli a vivere con maggiore dignità l’assistenza ricevuta e ad affrontare più attivamente i momenti di crisi che stanno vivendo, spesso causa di una spirale di depressione e chiusura in se stessi che non fa che aggravare e prolungare il periodo di difficoltà».

Prima di arrivare all’approvazione unanime in Consiglio, il regolamento per il sostegno economico, attualizzato alle esigenze emerse dalla cittadinanza, è stato condiviso in commissione da consiglieri di maggioranza e opposizione durante le sedute che si sono svolte a marzo e ottobre. Tra le novità rispetto al passato, l’introduzione di criteri per definire lo stato di bisogno, compresi quelli legati al reddito Isee. Ciò consente di fotografare una situazione patrimoniale oggettiva e di erogare contributi che vengono adeguati di anno in anno, sulla base dell’assegno sociale stabilito dall’Inps.

Gli aiuti previsti sono di quattro tipologie: contributi per il pagamento delle utenze e delle spese condominiali, sostegni economici nell’ambito di un progetto socio-assistenziale personalizzato redatto dagli assistenti sociali, prestiti d’onore e infine contributi per spese funerarie. Gli importi vanno da 500 a 1.500 euro in base allo stato di bisogno.

Possono accedere agli aiuti le persone residenti da almeno tre anni a Falconara, che non abbiano percepito altri contributi dal Comune nell’anno in corso e nei due precedenti per un valore complessivo di 2mila euro. Sono escluse dal beneficio le persone che percepiscono già altri tipi di sussidi per il contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza o quelli inseriti in tirocini formativi che prevedono importi di almeno 300 euro mensili.