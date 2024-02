Falconara, sopralluogo della sindaca nei cantieri. Signorini: «Opere a servizio della comunità»

FALCONARA – In dirittura d’arrivo il cantiere per la realizzazione della scuola Da Vinci di Castelferretti, mentre alla Peter Pan, completate le demolizioni, sta per cominciare la messa in sicurezza del giardino e la suddivisione degli spazi esterni. Di grande impatto il cantiere dell’ex garage Fanesi, dove è stato completamente raso al suolo il vecchio edificio e a breve partirà la costruzione del nuovo polo.

L’iter per la trasformazione del territorio e per il recupero degli edifici cittadini procede come da programma e sono tanti i lavori in corso, che in alcuni casi si stanno avviando a conclusione.

La sindaca Stefania Signorini ha voluto verificare di persona il procedere degli interventi. «È sempre molto gratificante vedere come i tanti fondi che abbiamo ottenuto, grazie a progetti il cui valore è stato riconosciuto sotto il profilo tecnico e sociale, si vanno trasformando in opere a servizio della comunità di Falconara – è il commento di Signorini –. Nel progettare spazi pubblici, servizi e scuole, che sono la nostra priorità, è stata data la precedenza alla sicurezza, al risparmio energetico e al valore sociale degli interventi. Anche recuperare un immobile abbandonato in pieno centro come il Fanesi, per trasformarlo in uffici pubblici e spazi di aggregazione, ha una valenza sociale, oltre che economica: l’obiettivo è quello di renderlo un nuovo attrattore per tutta la zona».

Tra le tappe dei sopralluoghi, la scuola elementare Da Vinci di Castelferretti, dove è stata terminata la struttura esterna e ora i tecnici sono al lavoro per completare la parte impiantistica, tanto nella nuova porzione completamente ricostruita, quanto nella parte storica. Il progetto, che ha comportato la demolizione della parte più recente risalente agli anni ’70, ha permesso di realizzare un nuovo edificio adeguato alla normativa antisismica e con impianti a basso consumo energetico, senza barriere architettoniche e con una grande palestra a servizio dei cittadini. La struttura sportiva sarà parzialmente interrata e vi si potrà accedere direttamente dall’esterno. Sarà completa di spogliatoi separati per uomini, donne e corpo docente. All’interno della scuola tutti gli spazi sono stati ottimizzati, in modo che anche quelli di connessione interna rappresenteranno luoghi di interscambio. Il plesso potrà disporre di un maggior numero di bagni, con superficie più ampia che in passato e tutti i piani saranno privi di barriere architettoniche. I lavori, progettati dalla Eutecne di Perugia e appaltati al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Crea di Loreto e Siem di Ancona, hanno un costo complessivo di 2,4 milioni di euro e sono stati finanziati per 1,5 milioni con fondi Pnrr, per 550mila euro con contributi Gse e per la restante parte dal Comune di Falconara. La consegna è prevista per la primavera.

Procedono spediti anche i lavori per trasformare la scuola dell’infanzia Peter Pan in un nuovo asilo nido a servizio del centro: completate le demolizioni interne per ridisegnare gli spazi e adeguare gli impianti, ora il cantiere si è concentrato sulla parte esterna, dove a breve sarà realizzata una palizzata per la messa in sicurezza e verranno eseguiti gli interventi per la riorganizzazione degli spazi. L’opera sarà realizzata grazie a fondi del Pnrr per 1,7 milioni di euro e la consegna dei lavori è prevista per la fine del 2024. L’edificio, della superficie totale di circa mille metri quadri, si apre su via Leopardi e si sviluppa su tre livelli. I lavori ne garantiranno il consolidamento strutturale, il suo efficientamento energetico e una suddivisione più razionale degli spazi. Internamente la scuola manterrà al piano terra tre aule, dormitori, bagni per i bambini e servizi igienici per il personale, mentre al piano seminterrato ci saranno la sezione lattanti con annesso dormitorio e locali di servizio. Il primo piano, secondo una previsione, dovrà essere destinato all’accoglienza e al ricevimento dei genitori. Sarà migliorato l’accesso al cortile interno, un grande spazio verde di oltre 300 metri quadri da utilizzare per le attività all’aperto. È prevista la realizzazione di 3 classi per i medi/grandi e una per i piccoli.

Al Fanesi, infine, i lavori più impegnativi, finanziati per oltre 5 milioni di euro con fondi Pnrr. In questi mesi la vecchia rimessa, comprese le opere strutturali realizzate nei primi anni 2000, è stata completamente demolita e, grazie a tecniche che permettono di azzerare la dispersione di polveri, sono stati ridotti i disagi per chi vive nei condomini confinanti. A breve saranno poste le fondamenta del nuovo edificio, dove saranno ospitate la sede della polizia locale e l’anagrafe, un circolo per anziani, una ludoteca e uno spazio per il coworking dedicato in particolare ai giovani.