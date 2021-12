Falconara, da lunedì partono i sondaggi per le asfaltature di via Flaminia: occhio alla viabilità

Sarà istituito il senso unico alternato in corrispondenza dei punti di prelievo. Da gennaio lavori al via per oltre 1,3 milioni

FALCONARA – «Attenzione alla viabilità in via Flaminia. Lunedì 20 dicembre sarà eseguita una serie di campionamenti del sottofondo della carreggiata. Un cantiere mobile sarà allestito nei punti individuati per il prelievo. Verrà istituito il senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati dalla campionatura». È quanto recita un messaggio trasmesso sui social del Comune di Falconara per annunciare le prime operazioni propedeutiche al rifacimento di via Flaminia.

Operazioni che «interesseranno il tratto che dal sottopasso di Villanova arriva fino al confine con Ancona». Pertanto sarà necessario modificare la viabilità, con possibili rallentamenti della circolazione nel corso della giornata di lunedì. A partire dal 10 gennaio, invece, partiranno i lavori di rifacimento dei parcheggi su entrambi i lati della strada, che saranno realizzati con materiale drenante.

Capitolo asfaltatura: gli interventi inizieranno in primavera, come annuncia l’ente falconarese con apposito comunicato stampa, quando le condizioni meteo lo consentiranno. Il tratto di via Flaminia che sarà oggetto di completo rifacimento è lungo 2,5 chilometri, per un investimento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro.

Le voci dell’amministrazione

Per il sindaco Stefania Signorini, «questo è un progetto molto importante che permetterà di raggiungere un doppio obiettivo: da una parte un primo intervento per rendere permeabile parte della carreggiata, in modo da limitare la quantità di acqua piovana che finisce nel sistema fognario e ridurre così il rischio di sversamenti, dall’altra il rifacimento della strada più importante di Falconara, dove transitano ogni giorno migliaia di veicoli. L’asfaltatura di via Flaminia comporta un investimento ingente, ma l’amministrazione l’ha sempre ritenuta una priorità».

L’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, invece, focalizza il suo pensiero sui materiali drenanti, utili anche a prevenire gli sversamenti: «La realizzazione dei parcheggi con materiale drenante rientra nel progetto più complessivo che mira a eliminare il rischio di sversamenti e che sta portando avanti VivaServizi. L’intervento sugli stalli di sosta sarà realizzato in occasione della riasfaltatura della carreggiata di via Flaminia e permetterà al terreno di assorbire circa 400 metri cubi di acqua così da evitare la realizzazione di una vasca di prima pioggia in centro città». E ancora: «Abbiamo atteso la fine del 2021 per coordinare gli interventi di diversi enti in modo da intervenire una sola volta, per limitare i disagi ed evitare il dispendio di risorse».