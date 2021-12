Il punto di Signorini sulla situazione dei contagi in città: «Sono in crescita, invito alla prudenza». E intanto il Covid ferma un altro evento

FALCONARA – «Dobbiamo fare massima attenzione per contrastare la diffusione del virus». Il sindaco Stefania Signorini, ieri (27 dicembre), in apertura di Consiglio comunale, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi in città e ha parlato della recrudescenza del Covid anche nel territorio falconarese. «La situazione è difficile e questa variante si sta diffondendo molto rapidamente», ha aggiunto il primo cittadino, invitando la popolazione ad attenersi alle regole e ai comportamenti ormai noti per arginare l’emergenza pandemica.

Guardando al bollettino odierno (28 dicembre), attorno all’ora di pranzo risultano essere 199 i casi positivi a Falconara e ben 325 le persone costrette all’isolamento domiciliare. «Rispetto ai bollettini delle scorse settimane è stata registrata una crescita importante di positivi e quarantene», ha sottolineato Signorini. Tengono botta, invece, le strutture sanitarie, assistenziali e residenziali che godono di relativa tranquillità e non registrano contagi.

A fronte di una situazione che va monitorata con particolare cautela, il sindaco ha però evidenziato una nota veramente lieta: «Ovvero la grande risposta che è stata data alla cittadinanza, in termini di opportunità di vaccinazione, attraverso l’istituzione del nostro centro vaccinale presso la pinacoteca. In quattro giorni (16, 17, 22 e 23 dicembre) sono state vaccinate 1.015 persone. E continuiamo a ricevere ringraziamenti della popolazione».

Il centro vaccinale sarà aperto domani (29) e dopodomani (30 dicembre). Poi di nuovo a gennaio (5, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28) e febbraio (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25). Prenotazioni da effettuare esclusivamente online, attraverso il portale dedicato del Comune di Falconara.

Il virus avanza, saltano altri eventi

Dopo l’Epifania a Castelferretti, un concerto al Pergoli e il concorso della befana in zona Galleria, annullati ieri complice l’avanzata del virus a livello nazionale e le nuove regole varate nel decreto legge per contrastarla, salta anche il concerto di Natale previsto per la serata del 5 gennaio nella chiesa di Falconara Alta, dove il coro parrocchiale avrebbe dovuto eseguire ‘melodie sacre e profane legate alla tradizione del mondo’.