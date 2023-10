Falconara, si spaccia per noto imprenditore di pellame: scoperto e denunciato

Deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un 34enne abitante a Napoli, per l'inosservanza della misura di prevenzione personale del divieto di far ritorno nella provincia di Ancona.

FALCONARA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell’attività di indagine svolta di iniziativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un 34enne abitante a Napoli, per l’inosservanza della misura di prevenzione personale del divieto di far ritorno nella Provincia di Ancona.

L’uomo, con artifizi e raggiri, spacciandosi per un noto imprenditore del settore del pellame, ha cercato di vendere una giacca in pelle, di ignota provenienza, ad un cittadino del luogo il quale, non cadendo nell’inganno, si è rivolto immediatamente ai Carabinieri della Tenenza, per poi denunciare i fatti. Le successive indagini svolte dai militari hanno permesso di risalire all’identità del trentaquattrenne, già noto alle Forze dell’Ordine poiché destinatario della misura di prevenzione personale del divieto di far ritorno nella Provincia di Ancona per un periodo di tre anni emesso il 30 agosto 2022 dal Questore di Ancona e notificatogli il 9 settembre successivo.

La misura di prevenzione personale era stata adottata nei confronti del trentaquattrenne in quanto lo stesso, nel mese di agosto 2022, si era reso protagonista di un analogo tentativo di raggiro, questa volta strappando dalle mani della vittima due banconote da 50 euro, per poi restituirle dopo che quest’ultima aveva chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Resta sempre alta l’attenzione dei Carabinieri per arginare e contrastare il fenomeno delle truffe.