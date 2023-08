FALCONARA – Si sdraia all’uscita di una carrozza del treno impedendo che i passeggeri potessero scendere e salire sul treno. Un uomo di 33 anni di Monsano ha tenuto bloccato un treno Frecciabianca proveniente da Roma e diretto a Ravenna per quasi mezz’ora, creando panico e scompiglio. È successo ieri nella tarda serata all’interno della stazione ferroviaria di Falconara Marittima.

A seguito dell’allarme lanciato dai passeggeri al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Falconara, ma alla vista delle divise il malintenzionato si è rifiutato più volte di allontanarsi dai binari, opponendosi con forza ai militari che cercavano di portarlo in sicurezza. Una volta riusciti a portarlo via in condizione di sicurezza, l’uomo ha fornito false generalità. Ma è stato comunque identificato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ancona che ha convalidato l’arresto.