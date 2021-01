Falconara, screening al PalaBadiali: al via le prenotazioni

FALCONARA – Da oggi, giovedì 14 gennaio, sarà possibile prenotarsi online e telefonicamente per lo screening gratuito che si svolgerà dal 20 al 22 gennaio al Palasport Badiali di via dello Stadio. Ci si può prenotare online attraverso il link https://book.timify.com/?accountId=5ffe9caa20714c1087f17387&hideCloseButton=true. Chi non può effettuare la prenotazione online può chiamare i numeri 0719177208, 0719177452 e 071912456 fino al 22 gennaio compreso. L’orario per chiamare è dalle 9 alle 17, anche il sabato e la domenica. Venerdì 22 si può chiamare fino alle 13.

Lo screening, nell’ambito della campagna regionale ‘Marche Sicure’, è rivolto ai residenti di Falconara Marittima, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano e Monte San Vito. È stato organizzato dalla Regione Marche con la collaborazione della Protezione civile regionale, dell’Asur e del Comune di Falconara, con il supporto del gruppo comunale di Protezione civile, grazie alla disponibilità delle società sportive che gestiscono l’impianto.

Sono disponibili poco meno di 6mila tamponi. Proprio perché il numero di tamponi non è illimitato, chi fosse impossibilitato a presentarsi dopo aver prenotato dovrà annullare la prenotazione: potrà farlo attraverso la piattaforma online (se la prenotazione è stata fatta con questo canale) o telefonicamente agli stessi numeri attivati per prenotare.

I tamponi saranno effettuati al PalaBadiali a partire da mercoledì 20 gennaio per tre giorni, fino al 22 compreso, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Si tratta del tampone nasofaringeo rapido, su base volontaria, che sarà eseguito gratuitamente da personale sanitario.

Il tampone non è obbligatorio, ma consigliato per contrastare il diffondersi dell’epidemia.

Ci si dovrà presentare al Palasport Badiali con la tessera sanitaria, un documento di identità e il modello di accettazione già compilato, che è disponibile al link http://www.comune.falconara-marittima.an.it/moduli/output_immagine.php?id=7221. Sarà obbligatorio indossare la mascherina. I minorenni dovranno essere accompagnati.

Verrà garantito un percorso unidirezionale di accesso alla struttura in parte riparato dalla pioggia, separato da quello per l’uscita. All’interno del palazzetto l’Asur organizzerà le postazioni per eseguire i tamponi, oltre a tre spazi per l’accettazione, cui si potrà accedere dopo la misurazione della temperatura e la consegna dell’autocertificazione. Un altro spazio sarà dedicato all’attesa dei risultati. Il responso del tampone si otterrà dopo circa 20 minuti. Chi risultasse positivo, dovrà poi fare il tempone molecolare nella postazione allestita in un locale separato all’interno del Palasport



Non possono fare il tampone:

-Persone che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;

-Persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

-Persone in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi;

-Persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario;

-Persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare;

-Persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali;

-Minori sotto i 6 anni;

-Persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.