Falconara: schianto sulla Flaminia, gravissimo un uomo

FALCONARA – Grave incidente nella notte lungo la via Flaminia. Una autocisterna si è schiantata contro una automobile all’altezza della raffineria Api. Nello scontro, avvenuto attorno alle 2.30, ad avere la peggio è stato un uomo di 64 anni, alla guida dell’automobile, una Fiat 600. Si tratta di un assicuratore.

L’incidente stradale sulla Flminia (28 marzo 2022)

Per cause in fase di accertamento l’auto si e scontrata con il retro del rimorchio del mezzo pesante. La squadra dei vigili del fuoco di Ancona, in collaborazione con i sanitari del 118, ha provveduto ad estrarre il conducente dell’auto attraverso l’utilizzo di attrezzature specifiche, successivamente l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti. È in gravissime condizioni, i medici si sono riservati la prognosi. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Il 64enne è nativo di Fabriano ma residente ad Ancona. La polizia stradale di Jesi, intervenuta per i rilievi, ha rintracciato il fratello per avvisare i familiari. Sul posto anche i carabinieri.

(Servizio in aggiornamento).