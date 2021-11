«Falconara, sarà un Natale magico». Presentate le iniziative per le prossime festività

FALCONARA – È stato presentato stamattina 24 novembre, in un’apposita conferenza stampa, il calendario delle iniziative di ‘Falco Natale’ 2021. Nella sala del Leone del Castello di Falconara Alta erano presenti il sindaco Stefania Signorini e l’assessore al Commercio Clemente Rossi, i commercianti, i rappresentanti delle associazioni e delle Pro loco. Tante le iniziative predisposte, in collaborazione con l’intero tessuto cittadino: in particolare, nel giorno di inaugurazione, piazza Mazzini si appresta a diventare un paese fiabesco per i bambini, con il tema ‘Alice nel paese delle meraviglie’ che rappresenterà il filo conduttore per queste festività natalizie falconaresi.

Il programma dell’inaugurazione del ‘Falco Natale’ 2021

L’accessione delle luminarie del centro è calendarizzata per sabato, 27 novembre, alle 17 con il tradizionale rito del conto alla rovescia. Alice e gli altri personaggi illumineranno il centro città, spuntando letteralmente dalla pavimentazione e ricreando un’atmosfera incantata. Sopra la piazza tornerà il cielo stellato e rinnovate le luci a tema lungo via Bixio. Luci che verranno accese anche a Castelferretti e al centro commerciale Le Ville. Non solo questo, però. Dopo l’interruzione dello scorso anno torneranno le animazioni in tutti i quartieri.

Durante la cerimonia inaugurale, il coro delle voci bianche ‘Città Artemusica’ di Falconara delizierà il pubblico con alcuni brani celebri. Nello stesso pomeriggio avrà luogo lo spettacolo itinerante ‘Natale di bolle’, tra piazza Mazzini e via Bixio, mentre in piazza Garibaldi spazio agli animali cavalcabili in peluche e in piazza fratelli Bandiera al bosco degli elfi realizzato con i lavori dei bambini delle scuole e la cassetta delle lettere di Babbo Natale. In programma per sabato, in zona Galleria, lo ‘Strad’Arte’, evento di beneficienza promosso dalla Pro loco Falconamare in favore dell’Unità di Strada-Ri.Bò. L’indomani, la domenica, le opere degli artisti del territorio saranno messe all’asta per sostenere le persone prive di una soluzione abitativa stabile.

L’allestimento per Natale 2021 in piazza Mazzini

Gli altri eventi itineranti fino al 6 gennaio

Ma tanti sono gli appuntamenti in calendario per tutte le festività. Come il mercatino di Natale nell’ex Mercato Coperto il 4 e il 5 dicembre, seguito il 7 e l’8 dicembre dalla vendita dei dolci natalizi degli artigiani falconaresi e l’11 e il 12 dicembre dal mercatino delle associazioni. Una iniziativa inedita sarà la ‘Caccia ai regali di Natale’, una grande caccia al tesoro che si svolgerà tra via Bixio e piazza Mazzini l’8 e il 12 dicembre, per essere replicata il 6 gennaio a Castelferretti.

A Palombina Vecchia i giochi a squadre saranno protagonisti grazie a ‘Lego Master – Crea il tuo capolavoro’ che farà tappa al centro Le Ville il 3 e il 10 dicembre, mentre l’11 sarà sotto la galleria di via Bixio. A Castelferretti, invece, i presepi artigianali saranno al centro della mostra diffusa ‘Passeggiando tra i presepi’, con allestimenti nelle vetrine, nei giardini privati e in chiesa, dall’8 dicembre al 6 gennaio. Inaugurerà invece nella notte tra il 24 e il 25 dicembre il presepe meccanico nelle grotte del Castello di Falconara Alta, che tornerà visitabile dopo la pausa del Natale 2020. Eventi di chiusura, il 6 gennaio, a Castelferretti con l’arrivo della Befana in piazza della Libertà e l’esibizione degli allievi della scuola Persichetti. In serata ancora musica con il Cantanatale nella Biblioteca francescana di piazza Sant’Antonio.

I commenti

L’amministrazione, che ha ringraziato pubblicamente i partner del cartellone natalizio e tutti i soggetti che ne hanno collaborato alla realizzazione, ha reso noto che l’intero programma è disponibile sul sito istituzionale. «Sarà un Natale magico – la voce del sindaco Stefania Signorini – frutto di un grande lavoro di squadra. C’è bisogno di ritrovare l’ottimismo e vedere la città vestita di luci darà un segnale positivo a chi frequenterà Falconara. Ringrazio gli sponsor, la Proloco Falconamare, le scuole e tutte le associazioni che hanno reso possibile realizzare un Natale così ricco». «C’è una volontà di tutti i componenti della società di tornare a incontrarsi e condividere, sempre nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio», il commento invece dell’assessore al Commercio Clemente Rossi.