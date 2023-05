Falconara, rubano in un supermercato: fermati dai carabinieri tre extracomunitari irregolari

Fermati tre cittadini extracomunitari, tra i 21 e i 24 anni, senza fissa dimora in Italia e irregolari nel territorio nazionale. Due di loro non avevano ottemperato una precedente espulsione

FALCONARA MARITTIMA – Nel corso dei controlli disposti dal Comando Compagnia carabinieri di Ancona e intensificati per il ponte del 1° maggio, i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno fermato tre cittadini extracomunitari, tra i 21 e i 24 anni, senza fissa dimora in Italia, responsabili di furto aggravato in concorso tra loro perpetrato all’interno di un supermercato del luogo.

I tre giovani, nella prima mattinata di sabato 29 aprile, verosimilmente provenienti dall’hinterland milanese, dopo essere scesi dal treno alla stazione ferroviaria di Falconara Marittima, si sono portati all’interno del supermercato, incominciando a girare tra le corsie; quindi hanno prelevato dagli scaffali alcuni prodotti e rimosso i loro codici a barre antitaccheggio, al fine di eludere il passaggio alle casse, per poi nasconderli all’interno dei giubbini che indossavano, oltrepassando le casse e guadagnando l’uscita. Il gestore del supermercato, accortosi nel frattempo dei movimenti dei tre soggetti tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno, ha atteso il loro arrivo alle casse, ma gli stessi, incuranti di pagare, si dileguavano. Inutile anche il tentativo dell’esercente di bloccare uno degli autori del furto, che lo ha spinto, per poi fuggire.

A questo punto sono state immediatamente diramate le ricerche tramite i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima che, mediante la descrizione fornita dalla persona offesa e con l’impiego di due equipaggi che hanno circoscritto l’area, sono riusciti a rintracciare e fermare i tre giovani in una piazza del centro abitato. Gli stessi sono stati trovati in possesso di alcuni dei prodotti poco prima trafugati, successivamente restituiti. Condotti presso gli uffici della locale Tenenza, i tre ragazzi, anche gravati da precedenti specifici per reati predatori, sono risultati irregolari nel territorio nazionale. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per furto aggravato in concorso, oltre all’attivazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona delle procedure per la loro espulsione dall’Italia; due di loro erano anche inottemperanti a una pregressa espulsione dal territorio nazionale disposta dalla Prefettura di Milano.

Nella stessa giornata di sabato e sempre nell’ambito dei servizi di controllo del territorio in occasione della ricorrenza festiva, i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso, in data 28 aprile 2023, dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, con il quale è stata disposta la carcerazione nei confronti di un trentatreenne del luogo, poi rintracciato in una piazza del centro abitato. Lo stesso deve scontare la pena della reclusione di 5 anni e 5 mesi, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate in concorso e tentata estorsione in concorso, commessi tra gli anni 2013 e 2018, a seguito di sentenze emesse dai Tribunali di Ancona e Bologna, divenute definitive. Dopo l’espletamento delle previste formalità, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto, per espiare la pena.