Falconara, rispetto del coprifuoco e della quarantena. Scattano i controlli della polizia locale

FALCONARA – Le strade di Falconara sorvegliate speciali per individuare eventuali persone che non rispettano l’obbligo di restare a casa, perché positive al coronavirus o in quarantena dopo contatti a rischio. Questa mattina (13 novembre) tre pattuglie della Polizia locale hanno istituito posti di blocco nelle vie principali e in quelle secondarie del territorio per fermare i veicoli in transito. In un’ora sono state controllate circa cento auto e non sono emerse violazioni alle normative per il contenimento del contagio.

«Il mancato rispetto dell’isolamento e della quarantena rappresenta un reato perché mette a repentaglio la salute pubblica, dato che questi comportamenti possono potenzialmente diffondere il contagio – ricorda il comandante della Polizia locale di Falconara Alberto Brunetti –. Ai cittadini voglio raccomandare il rispetto delle norme e ancora prima il rispetto della comunità, che va preservata il più possibile anche per evitare ulteriori restrizioni disposte a livello statale».

I controlli proseguiranno anche per verificare l’osservanza del coprifuoco, un monitoraggio che nell’ultimo weekend ha portato gli agenti a individuare un giovane uscito dopo le 22 senza un motivo valido. Il monitoraggio sulla circolazione di persone in isolamento e sul rispetto del coprifuoco si affianca ai controlli costanti sull’utilizzo dei dispositivi di protezione e sul rispetto del distanziamento fisico, condotti quotidianamente dagli agenti nelle strade, nelle piazze e nei parchi pubblici della città.

Dall’inizio della pandemia gli agenti della polizia locale hanno controllato 5.380 persone, effettuato oltre 1.200 sopralluoghi nelle attività economiche ed esercizi commerciali, denunciato 27 persone alla Procura della Repubblica di Ancona ed elevato 130 sanzioni amministrative. Nei periodi di massima criticità gli uomini del Comando falconarese hanno aumentato la loro presenza sulle strade attraverso ulteriori turni di lavoro.