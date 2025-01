Falconara, ripartono i lavori per sostituire la condotta idrica in centro. Ecco come cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità in piazza Garibaldi e in via Cairoli a Falconara. La vecchia condotta si era rotta più volte. L’assessore Cipoletti: «Chiediamo a tutti di collaborare»

FALCONARA – Dopo la pausa natalizia, legata alla necessità di garantire lo svolgimento delle manifestazioni in città, ripartono i lavori per sostituire il tratto più vetusto della condotta idrica di Falconara centro, che corre lungo via Bixio. Dopo essere intervenuti lungo la strada tra via Manara e via Cairoli nel periodo compreso tra metà ottobre e fine novembre, gli operai incaricati da VivaServizi si metteranno al lavoro per sostituire il tratto successivo, quello compreso tra via Cairoli e via IV Novembre che corre lungo l’isola pedonale.

Il cantiere dovrebbe chiudersi nei primi giorni di marzo e permetterà di sostituire «finalmente la vecchia conduttura idrica, talmente vetusta da essersi rotta in più punti nel corso del 2024, rendendo necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nella zona del centro per procedere alle riparazioni», spiega l’amministrazione.

I lavori di sostituzione della tubatura, che prenderanno avvio martedì prossimo alle 7.30 del mattino, comporteranno alcune modifiche alla viabilità: sarà vietato il transito sul lato monte di piazza Garibaldi e la circolazione sarà interdetta anche in via Cairoli tra via Manara e via Verdi. In quest’ultimo tratto sarà anche vietata la sosta su entrambi i lati della strada. Sarà consentito il transito solo ai mezzi di soccorso, di polizia e del trasporto pubblico. La circolazione sarà ripristinata una volta terminato il tratto all’incrocio tra via Bixio e via Cairoli, quando i lavori proseguiranno nell’isola pedonale.

«Siamo consapevoli dei disagi che dovranno affrontare i cittadini e i commercianti – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – e chiediamo la collaborazione di tutti: si tratta di un intervento che non poteva essere più rinviato e che garantirà l’erogazione di un bene primario come l’acqua».