Falconara: riattivato il servizio a domicilio di spesa e farmaci della Protezione Civile comunale

FALCONARA- Torna il servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci attivato dal gruppo comunale di Protezione civile di Falconara, in collaborazione con il Comune. Le persone che sono in isolamento forzato e non hanno nessuno a cui rivolgersi, oppure gli anziani soli e quelli che erano seguiti da persone in isolamento, possono chiamare il 3316893242 per ottenere il servizio. In caso di mancata risposta, sarà la stessa Protezione civile falconarese a ricontattare l’utente. I volontari garantiscono le consegne il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina, ma in caso di emergenza provvederanno nel più breve tempo possibile.

Il servizio, riorganizzato dato l’evolversi della situazione epidemiologica, era già stato attivato nel periodo del lockdown insieme a tanti altri predisposti per venire incontro ai falconaresi messi in difficoltà dall’emergenza sanitaria. In questi mesi sono arrivate tante attestazioni di stima ai volontari e qualcuno ha voluto dare un segno tangibile di riconoscenza.

Si tratta di Marina e Massimo Mancini della società Omme Gears di Falconara, che hanno donato ai volontari una motosega del valore di oltre 400 euro, da utilizzare durante l’attività di protezione civile. Questa mattina (24 ottobre) nella sede della Protezione civile di via della Tecnica il sindaco Stefania Signorini, l’assessore Valentina Barchiesi, il presidente del gruppo comunale Mauro Malatesta e il vicecoordinatore Roberto Zandri hanno incontrato e ringraziato personalmente i due imprenditori. L’idea della donazione è partita da Marina Mancini, che è anche una volontaria del gruppo comunale di Protezione civile di Falconara e che quindi conosceva l’esigenza di disporre di un simile strumento, particolarmente utile quando è necessario liberare le strade da alberi e grossi rami.