Falconara, riapre l’anagrafe di Castelferretti

CASTELFERRETI – Riapre l’anagrafe di Castelferretti e da mercoledì 22 giugno il servizio raddoppia: oltre a quelli dei servizi demografici saranno presenti a rotazione anche i referenti dell’ufficio Scuola, dei Servizi sociali, dei tributi Tari e Imu, dello Sportello unico edilizia (Sue) e dello Sportello unico attività produttive (Suap). Gli uffici saranno aperti ogni mercoledì, dalle 9 alle 13. Per i servizi Imu, Tari e Scuola è necessario prenotare contattando i numeri dei rispettivi uffici. Per l’Anagrafe si può prenotare ai numeri 0719177627, 0719177628 oppure 0719177631. Per Servizi sociali, Sue e Suap non è necessaria la prenotazione.

Come già visto l’ufficio Anagrafe sarà attivo nei locali comunali di piazza della Libertà tutti i mercoledì, mentre per gli altri servizi è stato predisposto un calendario che prevede, mercoledì 22 giugno, la presenza di un referente dei servizi scolastici (che sarà a Castelferretti anche il 20 luglio, il 24 agosto e il 21 settembre), mentre il 29 giugno sarà attivo il servizio tributi per la Tari (che tornerà il 27 luglio e il 31 agosto). Il 6 luglio sarà la volta del servizio tributi per l’Imu (presente anche il 3 agosto e il 7 settembre) e il 13 luglio ci saranno i referenti di Sue/Suap (che torneranno il 28 settembre). Due gli appuntamenti con i Servizi sociali, che saranno attivi a Castelferretti il 10 agosto e il 14 settembre.

La sede distaccata dell’Anagrafe di Castelferretti, dopo il pensionamento della dipendente dedicata agli uffici di piazza Libertà, era stata riaperta ogni mercoledì grazie all’impiego del personale della sede di via Roma. Il servizio è stato sospeso durante l’emergenza sanitaria, data l’esigenza di far lavorare da casa alcuni dipendenti.

Ora, con la revoca dello stato di emergenza, l’amministrazione comunale ha potuto ripristinare un servizio rivolto in particolare ai residenti di Castelferretti (ma possono accedere tutti i falconaresi), con la possibilità di attivare anche altri servizi, in modo da consentire agli abitanti della frazione di non doversi spostare fino al centro di Falconara.

«Mi sono impegnata affinché la delegazione comunale di Castelferretti fosse attivata non appena possibile – dice il sindaco Stefania Signorini – e, non appena il Comune ne ha avuto la possibilità, è stata organizzata la riapertura una volta a settimana. A fine estate, sulla base di questo primo periodo, decideremo se aumentare i giorni di attività. Stiamo infatti valutando di aprire anche il giovedì pomeriggio, se i cittadini mostreranno di utilizzare questi nuovi servizi. È un’occasione per accedere agli sportelli comunali a poca distanza da casa, una possibilità che mi auguro venga colta dalla comunità castelfrettese».