Falconara, il questore Pallini incontra il sindaco: focus su daspo urbano e sicurezza

FALCONARA- Daspo urbano e questione sicurezza i temi della prima visita istituzionale al Castello del questore Giancarlo Pallini, che è stato ricevuto dal sindaco Stefania Signorini nella mattina di ieri, martedì 28 luglio.

All’incontro, cui ha partecipato anche il comandante della Polizia Locale, Alberto Brunetti, si è parlato di sicurezza e della situazione del territorio di Falconara, oltre che della collaborazione con la polizia di Stato che anche per il periodo estivo sarà impegnata lungo il litorale falconarese.

Il tema che che sta maggiormente a cuore al sindaco, è il Daspo urbano (misura prevista dalla legge italiana al fine di contrastare il fenomeno della violenza urbana, ndr.), che prevede l’allontanamento da zone circoscritte e ben individuate, e che sarà applicato a scopo di prevenzione e di contrasto di atteggiamenti che arrecano danno e disturbo alla collettività, come vandalismi, ubriachezza molesta, atti contrari alla pubblica decenza, abusivismo. Su tale tipo di provvedimento l’amministrazione comunale si è impegnata attraverso la predisposizione di un nuovo Regolamento di polizia urbana per ampliarne i luoghi di applicazione, come previsto dall’articolo 9 della legge 48 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Attualmente le forze di polizia hanno la possibilità di applicare il Daspo mirato ad alcune zone (stazioni, aeroporti e altri uffici), ma i Comuni hanno la possibilità di utilizzare questo strumento in alcune zone espressamente indicate dai regolamenti comunali. Lo scopo del Daspo non è quello di allontanare indiscriminatamente chi viola i regolamenti comunali (comportamento che potrebbe essere censurato con una sanzione amministrativa), ma ha l’obiettivo di intervenire sulle violazioni che si concretizzano con comportamenti violenti, che mettono a rischio l’incolumità delle persone o delle cose e la convivenza civile.

Il confronto è proseguito sul tema della riapertura delle scuole, con la condivisione della preoccupazione comune legata all’emergenza sanitaria e al rientro in sicurezza dei ragazzi nei rispettivi istituti scolastici. L’attività di controllo sul rispetto della normativa anti-covid sarà potenziata e coordinata tra gli Enti preposti.

«Ho apprezzato la grande disponibilità del questore Giancarlo Pallini, che ha subito accolto il mio invito a confrontarci di persona sulle tematiche della sicurezza – commenta il sindaco Stefania Signorini –. Sulla questione del Daspo ci siamo trovati sulla stessa linea, che è quella della tutela della nostra comunità. Lavoreremo insieme affinché il nuovo regolamento di polizia urbana diventi presto operativo, al termine di tutti gli adempimenti necessari».